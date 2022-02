Fiat 500L: tra un paio di anni il suo erede?

Fiat 500L sembra ormai giunta alla fine della sua carriera. Il modello è presente ormai sul mercato da molti anni, la sua gamma è ridotta ormai all’osso e si dice che in molti paesi europei presto l’auto potrebbe non essere più commercializzata. Non ci sarà una nuova generazione di questa auto lo ha confermato il numero uno di Fiat Olivier Francois che ha detto anche che al suo posto la casa italiana pensa ad un modello completamente diverso. Del resto le monovolume non hanno più molto mercato nemmeno in Europa.

Chi prenderà il posto di Fiat 500L? Forse a breve avremo la risposta a questo dilemma

Dunque per quanto riguarda la sua erede si tratterebbe di un SUV, che in passato è stato definito Fiat 500XL. Questo modello dovrebbe prendere il posto in un colpo solo di due modelli: Fiat 500L e 500X. Non è chiaro se il veicolo in questione si chiamerà così e se sarà prodotto sempre a Kragujevac nello stabilimento di Fiat Chrysler in cui in questi anni è stata costruita la Fiat 500L.

A proposito di questo nuovo modello maggiori informazioni arriveranno il prossimo 1 marzo quando finalmente il gruppo Stellantis annuncerà il suo piano industriale per i prossimi 5 anni e sapremo tutte le novità che caratterizzeranno la gamma della principale casa automobilistica italiana nei prossimi 5 anni.

Secondo voci di corridoio e in attesa di conoscere la verità, si dice che questa vettura arriverà entro un paio di anni. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così in casa Fiat. Ricordiamo che di recente Francois ha detto che Fiat Panda si sposterà di segmento e darà origine ad una famiglia di auto in segmenti B e C per le quali potrebbero essere rispolverati nomi storici come quelli di Fiat Uno e di Fiat Punto.

