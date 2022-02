DS E-Tense 250: da oggi è disponibile una nuova versione

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore una nuova versione della DS 9 con il nome di DS 9 E-Tense 250. Questa nuova variante segna l’arrivo di un nuovo motore ibrido plug-in per la berlina top di gamma del brand francese.

In particolare, la vettura viene fornita con un motore benzina PureTech a quattro cilindri da 200 CV, affiancato da un propulsore elettrico da 110 CV (80 kW). Inoltre, è presente una nuova batteria da 15,6 kWh che fornisce fino a 70 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo urbano WLTP o 61 km in quello combinato WLTP con un peso a vuoto invariato.

DS E-Tense 250: viene offerta nelle versioni Performance Line+ e Rivoli+

Il caricatore di bordo da 7,4 kW permette di effettuare una ricarica completa in 2 ore e 23 minuti. Secondo quanto affermato dal brand francese, le emissioni di CO2 sono scese a soli 26 g/km mentre il consumo di carburante omologato è pari a 1,1 l/100 km secondo il ciclo combinato WLTP.

La velocità massima della DS 9 E-Tense 250 è limitata elettronicamente a 240 km/h, con la possibilità di raggiungere i 135 km/h usando la modalità 100% elettrica. La versione Performance Line+ parte da 58.700 euro mentre la Rivoli+ da 61.700 euro.

Performance Line+

L’abitacolo della DS 9 E-Tense 250 Performance Line+ propone un rivestimento in alcantara nero. Sulla carrozzeria spiccano i badge cromati sulle portiere anteriori con il logo DS Performance Line, la calandra DS Wings e la cintura cromata al centro del cofano. Il badge DS Performance Line trova posto anche sopra la griglia anteriore. Completano i look i cerchi in lega Monaco da 19” che sono impreziositi da coprimozzi color Carminio.

Passando all’abitacolo, troviamo dei sedili rivestiti in alcantara/ecopelle nera con impunture Carminio e Oro che si fondono con il tunnel centrale e il cruscotto, anch’essi in alcantara. Sul cruscotto, la lavorazione guilloché del badge in alluminio DS Performance Line dimostra il savoir-faire unico di DS Automobiles.

Gli inserti cristallo sugli interruttori sotto lo schermo centrale rendono elegante anche il più piccolo dettaglio. Non manca un volante multifunzione rivestito in pelle Pieno Fiore traforata e l’airbag rivestito in pelle con cuciture Carminio e Oro.

Rivoli+

Per quanto riguarda la versione Rivoli+, unisce materiali di qualità e finiture diamantate premium. Vengono proposte tre tipologie di abitacolo: Rivoli Nero Basalto in pelle Pieno Fiore oppure Opera con Nappa in due colori caratterizzati da sedili con rivestimento lavorato a braccialetto di orologio Rosso Rubino o Nero.

L’eleganza di Opera si esprime grazie alla pelle nappa sui sedili anteriori e posteriori, sul tunnel centrale, sui pannelli delle portiere e sul cruscotto con rivestimento fino al padiglione. Il bracciolo posteriore centrale premium e i poggiatesta regolabili Lounge completano il comfort dei sedili posteriori.

A bordo della DS 9 E-Tense 250 è presente il performante impianto audio Hi-Fi Focal Electra da 515W progettato appositamente per questa vettura e costituito da nuove griglie inox dei tweeter tra i 14 altoparlanti installati in tutto l’abitacolo per un’esperienza di ascolto paragonabile a quella di un auditorium.