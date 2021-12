Nuova DS 9 debutta in un importante mercato

In Sud America, DS Automobiles è attualmente presente soltanto in Argentina dove ha una propria rete di concessionarie e ora anche una berlina top di gamma: la DS 9. Nelle scorse ore, infatti, la casa automobilistica francese ha annunciato l’arrivo nel mercato argentino della vettura che parte da 87.000 dollari (76.740 euro), un prezzo sicuramente poco allettante, neanche per gli americani.

Basata sulla piattaforma modulare EMP2, il modello non è realizzato in Europa, ma in Cina. Il suo grande telaio, il passo allungato e l’ampio spazio per i passeggeri posteriori sono caratteristiche richieste dai consumatori cinesi che hanno costretto DS Automobiles a creare una berlina allungata. Assieme alla DS 3 Crossback e alla DS 7 Crossback, la DS 9 rafforza la gamma premium di Stellantis.

Nuova DS 9: la berlina francese di alta gamma sbarca in Argentina

La vettura dispone di tripli fari a LED, sinuose luci diurne sul paraurti, una griglia con elementi estetici eleganti, un tetto che curva dolcemente sul retro, delle portiere posteriori allungate e dei montanti C stretti.

La parte posteriore della DS 9 è caratterizzata da fanali a LED con elementi a forma di diamanti, varie finiture cromate e un impianto di scarico integrato. L’abitacolo della berlina di alta gamma è parecchio spazioso grazie ai 4,93 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 2,90 metri tra gli assi.

Il cruscotto presenta un rivestimento con cuciture morbide, un quadro strumento digitale da 12 pollici e un sistema di infotainment con display touch dedicato da 12 pollici. Non mancano un volante con fondo piatto e dei sedili rifiniti in pelle e alcantara.

Da notare che la leva del cambio è la stessa del 3008 e di altri modelli sviluppati da Peugeot e Citroën, appartamenti sempre a Stellantis. I comandi presenti ai lati della leva richiamano la DS 5 che faceva parte della gamma di Citroën ed era venduta in Brasile.

Per quanto riguarda i motori, la DS 9 venduta in Argentina è disponibile solo con il motore turbo benzina PureTech da 1.6 litri con potenza di 215 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità. Tra le altre dotazioni proposte di serie abbiamo anche cerchi da 19”, tetto apribile panoramico E un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS+).

Ricordiamo che in Italia la berlina top di gamma dei DS Automobiles è disponibile Negli allestimenti Performance Line+ e Rivoli+ con prezzi a partire da 57.200 euro (o 364 euro al mese con finanziamento StyleDrive).