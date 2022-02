Lancia: nuovi indizi sul futuro

In occasione della presentazione della nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, il boss della casa piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano è tornato nuovamente a parlare con la stampa di quello che sarà il futuro, almeno per quello che concerne i prossimi anni, della sua azienda. Napolitano ha lanciato nuovi indizi sul futuro del marchio dicendo che sarà tra i brand di Stellantis quello che punterà maggiormente sulla sostenibilità. Esso inoltre si differenzierà dagli altri due brand premium di Stellantis per il fatto di puntare su eleganza italiana e sul lusso.

Lancia: il CEO Luca Napolitano è tornato nuovamente a parlare del futuro della casa piemontese

Il lusso delle future auto di Lancia è stato definito un lusso progressive classic per contrapporlo a quello francese e chic di DS Automobiles e quello più sportivo e incentrato sulle prestazioni di Alfa Romeo. Il CEO di Lancia ha ribadito che nel 2024 il marchio tornerà in Europa e che l’obiettivo fondamentale di lui e più in generale di Stellantis è quello di far tornare la casa piemontese ad essere un brand premium conosciuto e rispettato in Europa.

Altra cosa che Napolitano ha detto è che gli interni delle future auto di Lancia stupiranno tutti. Infatti sarà come essere a casa propria inoltre il CEO ha pure anticipato in proposito delle novità di cui però al momento non può dire nulla.

Confermato che le auto che arriveranno saranno 3 e arriveranno a cadenza biennale a partire dal 2024, l’anno che segnerò il ritorno di Lancia in Europa come anticipato negli scorsi mesi dello stesso numero uno del marchio premium. Vedremo dunque cos’altro trapelerà nei prossimi mesi a proposito del rilancio della famosa casa automobilistica italiana.

