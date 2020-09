Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020: ecco il primo spot ufficiale

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020 sono state svelate ufficialmente lo scorso mese di maggio. A breve distanza, inoltre, la casa italiana ha aperto gli ordini per le due sportive che, al netto delle Giulia GTA e GTAm, rappresentano il vertice più alto della gamma del marchio italiano.

In queste ore, Alfa Romeo ha diffuso un primo spot dedicato ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio in versione MY 2020. Il video in questione vede nel ruolo di co-protagonista Kimi Raikkonen. L’ex campione del mondo di Formula 1 e attuale pilota di Alfa Romeo Racing era già comparso negli spot di Giulia e Stelvio MY2020, le nuove versioni dei due modelli di casa Alfa Romeo, svelate sul finire dello scorso anno.

Ecco il nuovo video ufficiale dedicato a Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020 diffuso in queste ore dalla casa italiana tramite il suo canale ufficiale YouTube.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020: prezzi e novità

Le nuove Quadrifoglio MY 2020 sono ordinabili dallo scorso mese di maggio. Per quanto riguarda i prezzi, la Giulia Quadrifoglio MY 2020 parte da 90.500 Euro mentre lo Stelvio Quadrifoglio parte da 100.500 Euro. Rispetto alle versioni MY 2019, entrambi i modelli hanno registrato un incremento di prezzo di listino. La Giulia Quadrifoglio passa da 86.100 Euro a 90.500 Euro mentre lo Stelvio Quadrifoglio passa da 96.600 Euro a 100.500 Euro.

Tra le novità delle due sportive di casa Alfa Romeo troviamo un nuovo sistema di scarico Akrapovič, sempre di tipo dual mode, disponibile a richiesta. Lo scarico è realizzato in titanio con codini in carbonio. All’interno dell’abitacolo, invece, troviamo il nuovo design della consolle centrale con nuove opzioni di personalizzazione.

Da notare anche l’introduzione del nuovo sistema di infotainment dotato di display touchscreen da 8.8 pollici, già introdotto su Stelvio e Giulia MY 2020. Le Quadrifoglio possono contare sulla funzione esclusiva Performance Pages che consente di monitorare, nel dettaglio, lo stato della vettura, le temperature dei singoli componenti, i dati su velocità e accelerazione oltre alla distribuzione della coppia.

Tra le novità che caratterizzano le Quadrifoglio MY 2020 troviamo anche i nuovi gruppi ottici posteriori a LED con lente brunita. Da notare anche la nuova finitura nero lucido per trilobo anteriore e badge posteriori. Su Stelvio Quadrifoglio MY 2020 arrivano i nuovi cerchi da 21 pollici che rappresentano un’esclusiva della gamma del SUV sportivo della casa italiana. Le nuove Quadrifoglio, inoltre, presentano i sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2, sviluppati da Alfa Romeo in collaborazione con Bosch.

Le nuove sportive di casa Alfa Romeo possono contare anche su nuove livree (Rosso 6C Villa d’Este, l’Ocra GT Junior e il Verde Montreal) che richiamo colorazioni “storiche” della gamma di modelli Alfa Romeo. Tra le novità, inoltre, troviamo anche la nuova gamma di accessori realizzati da Mopar, Quadrifoglio Accessories Line, che consente di personalizzare al massimo la propria vettura.