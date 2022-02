Alfa Romeo svelerà la nuova C42 F1 dopo i primi test pre-stagionali

Alfa Romeo ha confermato che presenterà la sua nuova monoposto C42 dopo aver completato i primi tre giorni di pre-stagione a Barcellona. Nello specifico, il 27 febbraio verrà presentata ufficialmente la squadra che gareggerà nella stagione 2022 di Formula 1 con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou come piloti ufficiali, in quella occasione sarà dunque mostrata per la prima volta la nuova monoposto in versione definitiva.

Alfa Romeo: la nuova monoposto C42 sarà svelata il prossimo 27 febbraio

Ricordiamo inoltre che il team ha subito un sottile cambio di nome per la nuova stagione, passando da Alfa Romeo Racing ad Alfa Romeo F1 Team, e continuerà a portare nella denominazione il nome dello sponsor Orlen, che sostiene il pilota di riserva Robert Kubica.

C’è grande curiosità di conoscere la nuova monoposto C42 che sarà molto diversa da quella dello scorso anno soprattutto a causa dei cambiamenti ai regolamenti della Formula 1 che come sappiamo sono stati davvero importanti.

Ricordiamo inoltre che Bottas e Zhou sostituiranno la coppia uscente Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per la stagione 2022 e cercheranno di dare nuova vita alle fortune della squadra dopo che l’anno scorso la scuderia è scivolata al nono posto nel campionato costruttori.

Alfa Romeo è la settima scuderia di Formula 1 ad aver annunciato una data di presentazione. Mancano ancora dati concreti solo a Red Bull, Williams e Haas. L’intero lavoro sarà presentato digitalmente con immagini e video prima che il capo del team Frederic Vasseur, il direttore tecnico Jan Monchaux e i piloti, incluso il sostituto pilota Robert Kubica, si presenteranno ai media in una conferenza stampa online. Vedremo dunque quali saranno nello specifico le novità che emergeranno il prossimo 27 febbraio a proposito della nuova monoposto del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo F1 Team: cambio e sospensione diversi da quelli del team Ferrari