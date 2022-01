Alfa Romeo Tonale: presentazione confermata per l’8 febbraio

È finalmente ufficiale: l’attesissimo Alfa Romeo Tonale sarà presentato l’8 febbraio alle 15:00 attraverso un evento online chiamato World Premier di Tonale – “La Metamorfosi”. Recentemente, una serie di prototipi completamente camuffati del nuovo Tonale sono stati avvistati nel Nord Europa mentre effettuavano alcuni test sulla neve e alle basse temperature.

Da notare che questi test vengono effettuati da ogni casa automobilistica prima di lanciare sul mercato un nuovo veicolo. Nonostante la mitizzazione, il primo C-SUV del Biscione prenderà in prestito diverse caratteristiche estetiche dal concept presentato al Salone di Ginevra del 2019.

Alfa Romeo Tonale: abbiamo finalmente la data della presentazione ufficiale

Rispetto ai primissimi prototipi, possiamo notare varie modifiche che molto probabilmente sono state richieste da Jean-Philippe Imparato, che ha deciso di rinviare il debutto ufficiale di qualche mese per renderlo un prodotto in grado di soddisfare le aspettative dei fan del marchio iconico.

Sulla parte posteriore possiamo vedere dei gruppi ottici a LED 3D con elemento orizzontale congiungente e il logo Alfa Romeo disposto al centro del portellone. A giudicare dai muletti camuffati, Alfa Romeo potrebbe offrire due opzioni per i gruppi ottici anteriori: uno con triplo elemento a LED ripreso dal concept e uno più semplice con proiettore standard. In entrambi i casi, però, dovrebbe esserci la tecnologia Full LED.

Sappiamo che sul nuovo Alfa Romeo Tonale, la casa automobilistica di Arese ripone grosse speranze di ripresa, visto che parliamo di un segmento particolarmente apprezzato. L’arrivo del primo SUV del marchio di Stellantis dovrebbe farlo riprendere.

Nella gamma della casa automobilistica di Arese, questo nuovo modello prenderà il posto della Giulietta e sarà prodotto nello stabilimento di Pomigliano, si dice a partire da marzo. Per quanto riguarda la messa in vendita, Imparato ha recentemente dichiarato che l’arrivo nelle concessionarie avverrà a partire dal 4 giugno 2022.

Assieme a Lancia e DS Automobiles, Alfa Romeo assume il ruolo di brand premium all’interno di Stellantis e ciò avverrà attraverso una revisione completa del marchio. Tutto partirà proprio dal nuovo Tonale.

Arrivando alle motorizzazioni, al momento non ci sono ancora informazioni al riguardo, ma è praticamente esclusa una variante Quadrifoglio con V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 Nm di coppia massima utilizzato sulle Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Trattandosi di un modello entry-level, l’Alfa Romeo Tonale avrà il solo e unico obiettivo di far aumentare le immatricolazioni dello storico marchio milanese. Non ci resta a questo punto che attendere l’8 febbraio per scoprire finalmente tutte le caratteristiche del nuovo SUV.