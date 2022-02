Alfa Romeo Tonale: -6, altre foto spia

Nuove foto spia per Alfa Romeo Tonale. Questa volta il prototipo camuffato del SUV di segmento C del Biscione è stato immortalato da Gabetz Spy Unit con Walter Vayr che ha pubblicato le nuove immagini sul suo profilo Facebook. Queste foto arrivano a 6 giorni dal debutto del nuovo modello dello storico marchio milanese. Il prossimo 8 febbraio ad Arese l’auto sarà finalmente svelata nella sua versione di produzione che poi sarà lanciata sul mercato agli inizi del prossimo mese di giugno come confermato nelle scorse settimane dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Nuove foto spia del prototipo di Alfa Romeo Tonale a pochi giorni dal debutto ufficiale

Queste immagini mostrano nuovi dettagli della carrozzeria e degli interni di Alfa Romeo Tonale. Ogni giorno che passa tra foto spia, render e teaser il modello sembra avere sempre meno segreti. Abbiamo ormai capito che le similitudini con la concept car svelata quasi 3 anni fa al Salone dell’auto di Ginevra sono davvero molte. Insomma le due auto saranno molto simili e quindi non ci dovrebbero essere sorprese.

Ricordiamo che questa auto è fondamentale in quanto rappresenta un nuovo inizio per la casa automobilistica del Biscione che spera nei prossimi anni di migliorare notevolmente la sua situazione sia a livello di immagine che di immatricolazioni. Alfa Romeo Tonale da questo punto di vista dovrebbe essere un vero toccasana.

Il SUV infatti si va ad inserire in un segmento di mercato molto popolare in questo momento e dunque le vendite di Alfa Romeo già nella seconda metà dell’anno dovrebbero subire una bella impennata. Tonale inoltre dovrebbe fornire un primo esempio di come le cose per la casa milanese miglioreranno nei prossimi anni dopo la cura di Jean-Philippe Imparato che dopo il grande successo con Peugeot è stato chiamato dal CEO di Stellantis Carlos Tavares a ripetere il miracolo con il Biscione.

