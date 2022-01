Alfa Romeo 164 Quadrifoglio: all’asta un esemplare del 1995 con V6 Busso

Non è certamente frequente vedere un’Alfa Romeo 164 all’asta, soprattutto se in versione Quadrifoglio. Bring a Trailer sta proponendo all’asta un esemplare del 1995 con 185.074 km percorsi e rivestito esternamente in Rosso Alfa.

Sotto il cofano è presente un motore V6 Busso da 3 litri a 24 valvole capace di sviluppare 200 CV che trasmette la potenza alle ruote anteriori attraverso un cambio manuale a 5 velocità. Bring A Trailer riporta che a 101.388 km è stata sostituita la cinghia di distribuzione mentre ad ottobre 2021 è stato effettuato un cambio dell’olio.

La 164 Quadrifoglio è stata immatricolata per la prima volta a Oklahoma e successivamente ha trascorso del tempo nel Missouri, nel Maryland e in Texas, prima di essere acquistata dal venditore nel 2021. Si dice che sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione nel corso degli anni, fra cui all’impianto di climatizzazione.

Come detto poco fa, l’Alfa Romeo 164 Quadrifoglio è rivestita in Rosso Alfa con rivestimento grigio nella zona inferiore. È presente un body kit di fabbrica che include spoiler anteriore con fendinebbia integrati, minigonne laterali, antenna sostitutiva a scomparsa e spoiler posteriore.

La vettura presenta un’ammaccatura sulla portiera del conducente e delle scheggiature. Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi Zender Milano da 17” vernicati in grigio con bordi argentati e coprimozzi Alfa Romeo, abbinati a pneumatici Road Hugger GT Ultra.

Le caratteristiche di serie includono servosterzo, freni a disco su tutte e quattro ruote con sistema antibloccaggio Bosch e sospensioni sportive elettroniche. Passando all’abitacolo, questa 164 Quadrifoglio dispone di sedili rivestiti in pelle beige e una moquette grigia protetta da tappetini con marchio Alfa Romeo.

I sedili sportivi anteriori sono regolabili elettricamente mentre il tetto è apribile elettricamente. Non mancano airbag guidatore e passeggero anteriore, cruise control, climatizzatore automatico, alzacristalli elettrici, stereo a cassette collegato a un cambia CD montato sul bagagliaio, un volante a quattro razze, un contagiri con linea rossa a 7000 g/min, un tachimetro da 160 miglia orarie e vari indicatori aggiuntivi.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’Alfa Romeo 164 Quadrifoglio del 1995 ha raggiunto la somma di soli 4000 dollari (3591 euro), ma mancano ancora sei giorni al termine dell’asta online su Bring A Trailer.