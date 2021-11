DS 3 Crossback E-Tense: ora propone più autonomia

Grazie a una strategia di elettrificazione attuata sin dalla sua creazione, DS Automobiles è il marchio multi-energia con le più basse emissioni medie di CO2 in Europa (100,2 g di CO2 per km per veicolo immatricolato nella prima metà del 2021 secondo il ciclo WLTP) con un mix di auto elettrificate di oltre un terzo.

Una percentuale destinata ad aumentare poiché dal 2024, tutti i nuovi modelli che DS Automobiles lancerà saranno esclusivamente full electric. Nell’attesa, la casa automobilistica francese ha annunciato un interessante aggiornamento per la DS 3 Crossback E-Tense, il primo modello 100% elettrico proposto dal brand di Stellantis.

DS 3 Crossback E-Tense: fino a 341 km di autonomia con una singola ricarica

Grazie un aggiornamento, adesso propone circa il 7% in più di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP, passando da 320 a 341 km di percorrenza con una singola ricarica. Durante lo sviluppo è stata data priorità all’uso effettivo della DS 3 Crossback E-Tense.

La pompa di calore è stata oggetto di un’evoluzione con l’adozione di un sensore igrometrico per aumentarne l’efficienza. La pompa di calore proposta di serie produce calore per compressione al fine di generare aria calda. Il fabbisogno di energia richiesto per questa funzione è ora notevolmente ridotto.

Frutto di continui sviluppi e discussioni permanenti con il team campione di Formula E guidato da DS Performance, anche il rapporto di trasmissione è stato ottimizzato per migliorare l’efficienza della vettura a zero emissioni.

Infine, il guadagno di autonomia nell’uso reale prevede l’adozione di nuovi pneumatici di classe A da 17” sviluppati da Continental. Offerto nella misura 215/60 R17 96H, il Continental EcoContact 6 Q presenta una nuova mescola di silice ad alta tecnologia per migliorare la resistenza al rotolamento e ridurre le emissioni acustiche.

Tre modalità di guida fra cui scegliere in base alle proprie esigenze

La DS 3 Crossback E-Tense propone tre modalità di guida fra cui scegliere che consentono una sollecitazione più o meno forte della batteria. La modalità Eco consente di preservare l’autonomia del veicolo elettrico. Alcune funzioni, come la temperatura dell’abitacolo e il ricircolo dell’aria, sono leggermente modificate, riducendo così le perdite di energia.

La modalità Sport accresce il piacere di guida. Una volta attivata, offre la massima potenza e coppia della vettura per un’esperienza emozionante. Infine, abbiamo la modalità Normale che regola le impostazioni del veicolo per fornire il massimo comfort durante tutti i viaggi.

Grazie al continuo lavoro effettuato in Formula E, DS Automobiles ha sviluppato diverse innovazioni fra cui la frenata rigenerativa. Come un freno motore, permette, durante le fasi di decelerazione, di trasformare l’energia cinetica in elettricità, ricaricando così la batteria dell’auto elettrica.

Con il recupero in frenata, è possibile aumentare l’autonomia fino al 20% in città. Questa funzione può essere attivata con una sola pressione sulla leva del cambio. In Italia, la DS 3 Crossback E-Tense viene offerta negli allestimenti So Chic, Performance Line, Fau Bourg, Grand Chic e Performance Line+, con prezzi a partire da 41.250 euro (o da 149 euro al mese).