Fiat: leader in Brasile a gennaio con un ampio vantaggio

Fiat ha iniziato in Brasile il 2022 esattamente come aveva finito il 2021 e cioè dominando. La principale casa automobilistica italiana non solo è stata la leader del mercato auto brasiliano nel mese di gennaio del 2022 ma ha anche dominato con un ampio margine di vantaggio. Infatti la casa di Torino ha immatricolato il mese scorso in Brasile la bellezza di 23.300 unità esattamente 10 mila in più di Volkswagen giunta al secondo posto tra le case automobilistiche con più immatricolazioni in quel mercato.

Fiat domina in Brasile nelle vendite di auto nel mese di gennaio 2022

Fiat, che ha ripreso la leadership del mercato auto brasiliano nel 2021, dopo cinque anni di dominio di General Motors, ha raggiunto una quota di mercato del 19,9 per cento nel primo mese dell’anno. Fiat e Jeep sono due dei cinque marchi di Stellantis in Brasile. Il quintetto ha totalizzato 41.500 unità, pari al 35,4 per cento delle vendite di veicoli nel periodo.

Tra gli altri tre marchi del conglomerato automobilistico spicca Peugeot, nona posizione, con 4.300 unità immatricolate e una quota del 3,5 per cento, performance che il marchio francese non registrava da tempo nel mercato auto del Brasile.

Il gruppo Stellantis celebra anche le prestazioni di molti dei suoi modelli. Nella lista dei 10 veicoli più venduti di gennaio, Fiat Strada, che è stato il veicolo più venduto in Brasile nel 2021, anche nel mese di gennaio del 2022 è partito in testa con 6.700 immatricolazioni mentre Jeep Renegade e Compass hanno rispettivamente raggiunto 5.000 e 4.900 unità e si sono affermati come i due SUV più venduti del mese.

Insomma per Fiat e più in generale un mese di gennaio da incorniciare in Brasile. Registriamo anche la prima presenza nella top ten delle auto più vendute per il SUV compatto Fiat Pulse che aspira a diventare il SUV più venduto nel paese in questo 2022 appena cominciato.

