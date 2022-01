Fiat Cronos rappresenta il 10% delle vendite di auto in Argentina

Il 2021 è stato l’anno di Fiat Cronos in Argentina. La berlina prodotta presso lo stabilimento di Cordoba è stata leader delle vendite in quel paese in ogni mese dello scorso anno. La vettura da sola ha rappresentato oltre il 10 per cento dell’intero mercato delle auto in Argentina. Si tratta di una quota davvero importante. In totale la vettura della principale casa automobilistica italiana ha ottenuto l’immatricolazione di 37.500 unità nel 2021 in Argentina in un mercato in cui le auto immatricolate in totale sono state 355.496.

Fiat Cronos: nel 2021 una grossa parte delle vendite totali di auto in Argentina sono sue

Il marchio leader nelle vendite però non è stato Fiat ma Toyota, con una quota di mercato del 20 per cento. I giapponesi in totale hanno immatricolato 73.567 unità. Al secondo posto troviamo la Volkswagen con 55.000 vetture immatricolate, seguita dalla Fiat che ne ha immatricolate 50.000. Renault (35.000) e Ford (29.000) entrano pure nella top five dei marchi più popolari del mercato auto argentino.

Il dato di circa 50 mila immatricolazioni per Fiat fa capire che in pratica in quel paese le vendite di auto della principale casa automobilistica italiana sono rappresentate quasi tutte da Fiat Cronos che ha una sorta di monopolio in quel mercato. Le cose però potrebbero cambiare nel 2022 per via dell’arrivo del SUV compatto Fiat Pulse. Si dice che l’auto possa diventare molto popolare anche in Argentina dopo aver subito conquistato il Brasile.

Vedremo se davvero le cose andranno così. Nel frattempo sempre a proposito di Fiat Cronos segnaliamo che la vettura che viene venduta anche in Brasile, in quel paese lo scorso anno ha raccolto un totale di circa 23 mila immatricolazioni. Questo significa che tra Brasile e Argentina nel 2021 sono state immatricolate oltre 50 mila Cronos.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada è il primo pickup a diventare auto più venduta in Brasile