Fiat Pulse: il 2022 sembra iniziato con il piede giusto

Arrivano buone notizie per Fiat dal Brasile. A soli 3 giorni dalla conclusione del mese di gennaio, Fiat Pulse sembra essere partito con il piede giusto in questo 2022. Nonostante sia sul mercato da poco il modello compatto di Fiat nato sulla stessa piattaforma di Fiat Argo è già il quarto SUV più venduto in assoluto in un mercato in cui ancora una volta domina Jeep Renegade che già nel 2021 aveva chiuso al primo posto nella sua categoria come numero di immatricolazioni.

Fiat Pulse è già il quarto SUV più venduto in Brasile ma punta alla vetta

In totale sono state ben 2.855 le unità immatricolate in totale da Fiat Pulse nei primi 28 giorni di questo 2022. Tra l’altro negli ultimi giorni c’è stato un incremento notevole delle vendite rispetto alla prima metà del mese di gennaio per il SUV della principale casa automobilistica italiana.

Questo fa pensare agli addetti ai lavori che il veicolo in questi ultimi giorni potrebbe anche superare il terzo in classifica, Volkswagen T-Cross, che ha meno di 300 unità di vantaggio. Sembra invece irragiungibile Jeep Renegade che ha già messo in cascina la bellezza di 4.352 unità confermandosi un vero best seller.

Ricordiamo che le speranze di Fiat a proposito del successo commerciale di Fiat Pulse sono elevate e anche gli addetti ai lavori e gli analisti di mercato si dicono convinti che il modello di Fiat possa diventare nel 2022 il SUV più venduto in Brasile man mano che la sua presenza sul mercato diventerà più massiccia.

Per il resto segnaliamo che il pickup Fiat Strada che già nel 2021 era stato il modello più venduto in assoluto in Brasile anche nel mese di gennaio del 2022 si conferma come veicolo più immatricolato del paese con 5.827 esemplari che sono stati consegnati ai clienti. Jeep Renegade è al secondo posto e il SUV di medie dimensioni Jeep Compass è terzo. Chevrolet Onix è in quarta posizione prima tra i modelli che non fanno parte di Stellantis. La Hyundai HB20 chiude la classifica dei primi cinque.

