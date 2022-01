Maserati Sebring 3700 GTi Serie II: all’asta una delle sole 134 prodotte

Dal 16 al 23 febbraio 2022, RM Sotheby’s terrà un’asta in Germania dove proporrà alcune vetture interessanti, fra cui una Maserati Sebring 3700 GTi Serie II del 1966 con carrozzeria Vignale. Parliamo di una delle sole 134 unità della vettura prodotte dal 1965 al 1968.

Sviluppata per il mercato americano, la Sebring fu lanciata nel 1962 e chiamata in onore della vittoria di Maserati nella famosa 12 Ore di Sebring conquistata circa cinque anni prima grazie alla 450 S guidata dai famosi piloti Juan Manuel Fangio e Jean Behra.

Maserati Sebring 3700 GTi Serie II: un esemplare del 1966 sarà proposto all’asta

Sebbene basata sulla piattaforma della 3500 GT e alimentata dallo stesso motore a sei cilindri in linea a iniezione derivato dalla 350 S, il modello aveva un design completamente nuovo e soprattutto più contemporaneo rispetto al predecessore grazie al tocco di Vignale.

Nel 1965, fu introdotta la Maserati Sebring 3700 GTi Serie II con una serie di modifiche estetiche che riguardavano fari anteriori e fanali posteriori, paraurti, prese d’aria e motori da 3.7 e 4 litri. La Sebring 3700 GTi Serie II attesa all’asta fu ordinata il 31 marzo del 1966 con il propulsore da 3.7 litri.

Ha lasciato lo stabilimento di produzione con una carrozzeria dipinta in Grigio Albany abbinata a interni in pelle marrone chiaro. L’auto arrivò presso una concessionaria Maserati in Svizzera il 4 maggio dello stesso anno e poco dopo fu venduta al suo primo proprietario. Purtroppo, ci sono pochissime informazioni sul periodo passato in Svizzera, a parte il fatto che è rimasta fino al 2005.

Dopodiché, la vettura è stata importata in Germania e immatricolata il 27 settembre 2005. Fino al 2012 è rimasta nelle mani del proprietario. Secondo quanto riportato, la Maserati Sebring avrebbe partecipato all’Eifel Rallye Festival 2009 e 2010. Nel 2006 sono stati ricostruiti motore, trasmissione e sospensioni anteriori.

Il secondo proprietario ha immatricolato la vettura il 12 marzo 2012 e ha speso poco più di 16.000 euro per effettuare una serie di interventi di manutenzione. L’attuale proprietario ha acquistato la vettura nell’aprile del 2019.

Non manca la certificazione Maserati Classiche che ne aumenta ulteriormente il valore. Purtroppo, RM Sotheby’s non ha effettuato una stima di vendita per questa Maserati Sebring 3700 GTi Serie II, ma sicuramente si porterà a casa un bel gruzzoletto.