Maserati Sebring 3700 GTi Serie II di Vignale all’asta

Ghiotta opportunità per i collezionisti: una Maserati Sebring 3700 GTi Serie II di Vignale sarà messa all’asta da RM Sothbey’s nella sessione di Amelia Island (Florida) del 22 maggio. Rispetto alla Serie I, dotata di unità propulsiva da 3.5 litri derivata dalla 3500 GT a iniezione, la splendida granturismo del “tridente” si appropria di un motore più grosso in questo step del 1965. Allungando la corsa, infatti, la cilindrata cresce a 3.694 centimetri cubi. La potenza massima passa da 235 a 245 cavalli.

Il vigore energetico viene trasmesso alle ruote motrici posteriori con l’ausilio di un cambio ZF a cinque velocità. Fra le modifiche estetiche da segnalare le nuove luci di posizione anteriori e i nuovi fanalini posteriori. Cambia anche la fisionomia degli sfoghi d’aria laterali, disposti a ridosso dei passaruota. Il nome, per entrambe le versioni, è un omaggio al successo del marchio conseguito alla 12 Ore di Sebring del 1957. In quell’edizione della sfida statunitense gli onori della gloria andarono alla 450 S di Juan Manuel Fangio e Jean Marie Behra.

Abbinamenti cromatici azzeccati

La Maserati Sebring 3700 GTi Serie II di Vignale (sigla di progetto Tipo 101.10) ha preso forma in sole 247 unità nel corso della sua carriera, giunta al termine nel 1969. L’esemplare messo all’asta da RM Sotheby’s appartiene a questa famiglia. Il suo colore è un intrigante Verde Bosco, abbinato ad interni in pelle marrone chiara: una bella combinazione, nel segno del gusto e dello stile.

Notevole lo sfarzo nell’abitacolo, che si giova dell’aria condizionata, indispensabile per garantire un comfort termico sempre adeguato. Secondo quanto riferiscono gli uomini di RM Sotheby’s, negli ultimi anni l’auto è stata mantenuta dagli specialisti di Redline Automotive Restorations di Black Rock, nel Connecticut.

Una Maserati Sebring 3700 GTi di razza

Al suo attivo luminose partecipazioni a concorsi d’eleganza prestigiosi, come il Greenwich Concours 2010 e Le Belle Macchine d’Italia 2010. Qui la vettura del “tridente” si è posizionata rispettivamente al primo e al secondo posto di classe. Niente male, vero?

La Maserati Sebring 3700 GTi Serie II di Vignale proposta da RM Sotheby’s ha varcato i cancelli della fabbrica il 31 agosto 1965, rifinita nei colori Argento Auteuil (Silver) con interni in pelle rossa a contrasto. Si sa poco della sua storia fino al 2005, quando il precedente proprietario ha sottoposto il suo gioiello a un restauro completo. Questo ha portato anche ad una completa revisione cromatica, sia esterna che interna. Al momento non si hanno dei valori di stima del lotto, ma è facile intuire che il sogno dell’acquisto non potrà essere coltivato da tutti.

Foto | RM Sotheby’s Facebook

