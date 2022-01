Le 13 sigle delle auto elettriche: una guida per capire tutto

La Commissione UE pressa: nel 2035, obbligo di produrre solo auto elettriche. Mentre le Case investono somme importanti per la mobilità pulita, ecco una guida sulle 13 sigle delle vetture a batteria. In premessa, spiega Motus-E, si definisce punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo (inclusa elettricità). Che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

Le 13 sigle delle auto elettriche

AC: Alternative Current (corrente alternata).

AFIR: Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Proposta della commissione europea per un regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo sulle infrastrutture di ricarica per combustibili alternativi, che sostituirebbe la DAFI.

BEV: Battery Electric Vehicle. I BEV sono i veicoli puramente elettrici (full electric) caratterizzati da motori elettrici alimentati esclusivamente a batteria, nella quale l’elettricità viene stoccata. La batteria, a sua volta, è ricaricata attraverso un cavo collegato alla rete elettrica tramite una infrastruttura di ricarica (sia essa una wallbox domestica oppure una infrastruttura di ricarica pubblica o privata).

CPO: Charging Point Operator. Operatore delle infrastrutture di ricarica.

DAFI: Direttiva Europea sulle Infrastrutture per Combustibili Alternativi. Direttiva 2014/94/UE, recepita in legislazione italiana con il D.lgs. 257/2016

DC: Direct Current (corrente continua).

Servono ricariche veloci

HPC: High Power Charger. Punti di ricarica da 150 kW e superiori che rendono i tempi di ricarica simili a quelli per il rifornimento di auto con motore a combustione. A fronte di una spesa per la ricarica leggermente più alta (in termini di €/kWh) consentono potenzialmente di ricaricare fino all’ 80% della batteria in appena 10 minuti.

PEV: Plug-In Electric Vehicle. Per veicoli elettrici (PEV) intendiamo l’insieme dei BEV e dei PHEV.

PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle. I PHEV coniugano il motore a combustione interna al motore elettrico, alimentato a batteria. Quest’ultima può essere ricaricata attraverso un cavo, collegato alla rete elettrica (con le stesse modalità dei veicoli BEV).

PNIRE: Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Definito secondo la legge n. 134 del 7 agosto 2012, Art. 17 septies.

PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

POD: Point of Delivery. Punto di consegna dell’energia elettrica

TEN-T: Trans-European Transport Network. Secondo la definizione della Commissione Europea, l’insieme d’infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l’occupazione e la competitività dell’Unione europea. Nel testo si fa riferimento alla rete stradale.

Fonte Motus-E.