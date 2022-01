Alfa Romeo Giulietta: vittoria nel TCR alla 4 ore di Daytona

L’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR ha vinto a Daytona! La compatta di Segmento C della Romeo Ferraris si è infatti aggiudicata la competizione di durata di 4 ore che ha aperto la stagione 2022 dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Al centro del successo, oltre alla struttura di Opera che ha riportato sull’importante tracciato di Daytona una Alfa Romeo Giulietta dopo essersi dedicata alla Giulia ETCR nel Pure ETCR riservato alle elettriche, ci sono il pilota argentino Roy Block e lo statunitense Tim Lewis.

I piloti del team KMW Motorsports with TMR Engineering hanno infatti portato a casa la vittoria nella classe TCR a bordo della nera Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR sull’iconico tracciato della Florida: d’altronde i riscontri durante le prime prove avevano fornito ottime sensazioni al duo che ha poi completato le 4 ore davanti a tutti.

L’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR scattava dalla terza piazza

Nonostante gli anni che si porta sul groppone, la performante Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris scattava dalla terza piazza in accordo con una qualifica ben ragionata in condizioni di asfalto differenti. A circa mezzora dal termine delle 4 ore previste, lo statunitense Lewis ha preso il comando della vettura in maniera definitiva tagliando il traguardo con ben nove secondi e mezzo di vantaggio sul secondo di classe (una Hyundai Elantra N TCR) mettendosi alle spalle anche alcune GT4 di classe GS (superiore).

La Giulietta Veloce TCR ha concluso quindi in 25esima posizione nella classifica assoluta, tracciando un encomiabile livello di affidabilità che ha permesso al duo del KMW Motorsports with TMR Engineering di viaggiare senza intoppi e di praticare soste ai box prive di inconvenienti e inutili perdite di tempo.

Per l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR di casa Romeo Ferraris si tratta peraltro del terzo trionfo nella IMSA Michelin Pilot Challenge: il trionfo alla recente 4 ore disputatasi sul tracciato di Daytona, nella classe TCR, giunge dopo quelli già colti dalla medesima coppia Block/Lewis nel 2021 a Road America e Road Atlanta. La collaborazione fra KMW Motorsports with TMR Engineering e Romeo Ferraris, iniziata nel 2019, è stata caratterizzata da una crescita costante di competitività che ha portato a cominciare nel miglior modo possibile la stagione attuale.

La stagione dell’IMSA Michelin Pilot Challenge prevede un totale di 10 appuntamenti: il prossimo appuntamento sarà quello di Sebring nel weekend del 16-19 marzo prossimo.

Ovvia la grande soddisfazione di Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris, che si è espressa così:

“Siamo davvero entusiasti per questo successo conquistato dalla Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR sul tracciato di Daytona, che può essere considerato un luogo speciale delle corse motoristiche. Assieme alle vittorie ottenute nel Mondiale FIA WTCR, questo è probabilmente fra i momenti più alti del nostro progetto, con cui negli anni abbiamo sfidato grandi costruttori e che continua a dimostrare quanto sia riuscito. Insieme al team KMW Motorsports with TMR Engineering lavoriamo splendidamente dal 2019, portando in pista un pacchetto sempre più competitivo: speriamo che i frutti del nostro impegno congiunto consentano a Roy Block e Tim Lewis di lottare fino alla fine per il titolo dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Voglio inoltre applaudire Robert Wickens, che ad oltre tre anni dal suo incidente in IndyCar è tornato a gareggiare proprio in questo evento, mostrando determinazione e passione immutata per il motorsport. A Daytona è stato un nostro avversario, ma è stato soprattutto un esempio per tutti”.