Jeep Meridian: avvistata in versione di produzione

Jeep Meridian è il nome del SUV a 7 posti che la casa automobilistica americana lancerà in India nel corso di questo 2022. Nelle scorse ore il prototipo camuffato di questo atteso modello è stato avvistato con carrozzeria definitiva in India. Questo è il segnale che il veicolo è ormai prossimo al suo lancio sul mercato. Ricordiamo che si tratta della versione indiana di Jeep Commander, SUV a 7 posti venduto da qualche tempo in America Latina da Jeep.

Jeep Meridian: nuovo avvistamento per il SUV a 7 posti

Jeep in India non usa il nome di Commander perché Mahindra vendeva un SUV Commander e Jeep non vuole che nessuno si confonda tra i due SUV. Jeep ha già avuto la giusta dose di problemi con Mahindra con il Roxor e il Thar. Andando a guardare con attenzione le nuove foto spia di Jeep Meridian notiamo come la metà anteriore del SUV è molto simile a quella della Jeep Compass rinnovata. Ci sono fari eleganti e possiamo anche vedere le luci di marcia diurna a LED.

C’è anche la griglia a 7 lamelle di Jeep e i fendinebbia a LED. Il cofano della nuova Jeep Meridian è squadrato e c’è anche un cofano piatto. Anche i passaruota sono squadrati e i cerchi in lega oscurati sono abbastanza simili a quelli che si trovano sulla Compass. Le differenze principali iniziano dopo il montante B, dove vediamo una porta più grande che aiuterà a facilitare l’ingresso e l’uscita degli occupanti della terza fila. Il portellone posteriore è piatto e monta sottili luci posteriori a LED.

Secondo indiscrezioni, Jeep Meridian sarà dotata di un motore diesel da 2,0 litri che sarà abbinato a una tecnologia mild-hybrid da 48V. La potenza erogata dovrebbe essere di 170 CV, ma la coppia erogata potrebbe aumentare a 380 Nm da 350 Nm. La potenza sarà trasmessa a tutte e quattro le ruote utilizzando un cambio automatico a 9 rapporti. Nelle prossime settimane a proposito di questo modello dovrebbero arrivare importanti novità.

