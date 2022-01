Jeep Commander subisce un altro aumento di prezzo

Jeep sembra propensa a monetizzare il grande successo che le sue auto stanno avendo in Brasile in questo periodo. La casa automobilistica americana ha annunciato nelle scorse ore il secondo aumento di prezzo per il SUV a 7 posti Jeep Commander che solo da pochi mesi è arrivato sul mercato. Coloro che sono interessati ad acquistare il SUV a sette posti dovranno essere disposti a borsare più di di R$ 300.000 nella versione top di gamma, come si evince sul sito web della casa automobilistica in Brasile.

Aumenta di prezzo per la seconda volta il SUV Jeep Commander

A partire da questo mese, la versione entry-level Jeep Commander Limeted 1.3 Turboflex 4×2 passa da R$ 207.990 a R$ 212.990, in altre parole, un aumento di R$ 5.000. La versione di fascia alta con motore flex, Overland, passa da R$ 233.990 a R$ 239.990, con un incremento di 6 mila R$.

Per la gamma diesel la crescita del prezzo è ancora più ampia. Jeep Commander Limited 2.0 Turbodiesel 4×4 è passato da BRL 267.990 a BRL 274.490, con un aumento di BRL 7.000. E nella versione top di gamma, l’aumento è stato di R$ 7.500, che ora costa R$ 301.490.

Allo stesso tempo i vari allestimenti di Jeep Commander ottengono nuove funzioni e tecnologie divenendo più ricche rispetto alle versioni venduti sino al mese di dicembre del 2021. Questo dunque in parte giustifica questo aumento di prezzo.

Ricordiamo che questo SUV è il terzo modello di Jeep ad arrivare sul mercato dopo Renegade e Compass che stanno ottenendo un grande successo in Brasile. Anche Commander sembra essere particolarmente apprezzato dai brasiliani come dimostrano i più recenti dati di vendita. Vedremo dunque se il 2022 sarà un anno altrettanto buono per Jeep e per il suo nuovo SUV a 7 posti.

