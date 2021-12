Opel Manta GSe ElektroMOD eletta Concept Car of the Year 2021

Lo speciale concept Opel Manta GSe ElektroMOD è stato nominato Concept Car of the Year 2021 dalla giuria di Automotive Awards, composta da nove donne e nove uomini chiamati a scegliere il progetto più dirompente, sottolineando l’audacia dell’esercizio. Il trofeo è stato consegnato a Igor Dumas, direttore generale di Opel Francia, presso l’Automobile Club de France.

Tutto è iniziato da una Opel Manta arancione con tetto nero presente nella collezione di Opel Classic. Un tipico rappresentante degli anni ‘70, selvaggio e colorato. Un’icona di stile. Nel complesso era un’auto in buone condizioni, ma non era stata ancora restaurata.

Opel Manta GSe ElektroMOD: lo speciale concept è stato premiato dalla giuria di Automotive Awards

Il destino ha voluto che venisse trasformata in una base di partenza per un progetto davvero interessante. Allo stesso tempo, l’offensiva elettrica di Opel era in pieno svolgimento con nuovi modelli come il Mokka-e.

L’idea di base è venuta dagli specialisti che si occupavano della collezione delle vecchie Opel, Opel Classic. Il team ha deciso di dare nuova vita alla Manta sfruttando la propulsione elettrica che ha permesso di aggiungere molta coppia sull’asse posteriore e un’accelerazione fulminea, il tutto in completa tranquillità.

L’idea era buona ed è stata appoggiata da alcuni appassionati designer, modellatori 3D, ingegneri, tecnici, meccanici ed esperti di prodotto e di marchio. L’idea ha preso rapidamente forma. Nonostante i suoi 50 anni, la Manta doveva diventare una vettura moderna: elettrica e a zero emissioni, ma senza abbandonare il suo storico design. Così è nata la Manta GSe ElektroMOD, sebbene all’inizio fosse ancora solo un frutto della mente dei suoi creatori.

Quentin Huber, Head of Brand Strategy and Social Media di Opel, ha affermato che la GSe è un omaggio alla Manta di un tempo e contemporaneamente un’affermazione del marchio per i giorni nostri. Il semaforo verde è arrivato dall’alto per questo progetto insolito, sfacciato e abbagliante. Così ElektroMOD è diventata realtà in pochi mesi.

È stato conservato tutto il fascino originale della vettura classica

Nel caso della Opel Manta GSe ElektroMOD, il team di sviluppo ha conservato tutto il fascino originale della vettura, ma l’ha equipaggiata con le ultime innovazioni. È il caso ad esempio del Pixel Vizor (che beneficia della più recente tecnologia LED), il cruscotto completamente digitale e naturalmente il motore completamente elettrico.

Secondo quanto affermato da Pierre-Olivier Garcia, Global Brand Design Manager di Opel, la Manta GSe ElektroMOD è sinonimo di amore assoluto per l’auto e ha lo scopo di costruire un ponte tra la grande tradizione del marchio tedesco e un futuro sostenibile. Igor Dumas sottolinea invece il messaggio che porta con sé la concept car, che ha ispirato il nuovo design di Opel e unisce radici e modernità.

La prossima fase di sviluppo sarà raccogliere, analizzare ed elaborare le esperienze che avranno raccolto nella costruzione della ElektroMOD. L’obiettivo è fornire ai fan del marchio di Stellantis una ricetta che permetta loro di realizzare la propria trasformazione da un vecchio veicolo a un restomod elettrico.