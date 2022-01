Jeep Renegade 2022 inizia ad arrivare nelle concessionarie

Alcuni giorni fa, Jeep ha pubblicato le prime immagini ufficiali dedicate al nuovo Jeep Renegade. Adesso, iniziano a mostrarsi sulle strade brasiliane i primi prototipi senza camuffamento.

Motor1.com Brasile ha condiviso un paio di foto che mostrano una flotta di Renegade 2022 mentre viene trasportata a bordo di un camion. Ciò significa anche che sono partite le prime consegne alle concessionarie Jeep presenti in Brasile.

Jeep Renegade 2022: è stata confermata ancora una volta l’uscita per il 10 febbraio

In aggiunta, la fonte riporta che la casa automobilistica statunitense avrebbe già aperto la fase delle prenotazioni. Coloro che sono interessati all’acquisto del Jeep Renegade 2022 possono versare un acconto di 1000 R$ (165 euro) per entrare a far parte di un elenco di prenotazioni.

Sempre secondo Motor1.com Brasile, una concessionaria Jeep presente nella parte occidentale di San Paolo ha dichiarato che sarà possibile ordinare il nuovo restyling del SUV dal 6 febbraio.

Un altro rivenditore, invece, ha dichiarato che nello stesso giorno Jeep terrà una diretta streaming sul suo canale YouTube dove annuncerà l’inizio delle prevendite. Infine, entrambi i dealer hanno confermato che il nuovo Jeep Renegade sarà lanciato il 10 febbraio, anche se le prime unità arriveranno solo a marzo.

Il prototipo mostrato in foto è rivestito di grigio e potrebbe essere in un allestimento diverso dall’esemplare Trailhawk arancione mostrato dalla stessa Jeep. Potrebbe essere la versione Longitude o Limited.

Tutte le novità introdotte con il nuovo restyling

Il nuovo restyling del SUV compatto porta con sé diverse novità a livello estetico, come una calandra leggermente più stretta, dei gruppi ottici con DRL e indicatori di direzione integrati, un paraurti disegnato con fendinebbia più rettangolari e posizionati più in alto, dei nuovi fanali posteriori e un paraurti posteriore disegnato.

Passando all’abitacolo, troviamo lo stesso design della Compass 2022, un quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici, un nuovo volante e un sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici.

Il più grande cambiamento introdotto con il Jeep Renegade 2022 si trova però sotto il cofano. Il vecchio E.torQ da 1.8 litri è uscito di scena, così come il turbodiesel da 2 litri. Entrambi sono stati sostituiti dal nuovo T270 turbo da 1.3 litri che ha debuttato lo scorso anno su Fiat Toro, Compass e Commander.

Tale powertrain riesce a sviluppare una potenza di 185 CV e 270 Nm di coppia massima usando l’etanolo ed è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti nelle versioni 4×4 e a uno automatico a 6 marce in quelle con trazione anteriore.