La futura Peugeot 5008 sarà prodotta a Sochaux

Oggi è arrivata la conferma ufficiale che la futura generazione di Peugeot 5008, che comunque non arriverà sul mercato prima del 2024, sarà prodotta sempre nello stabilimento francese di Sochaux dove il gruppo Stellantis sta per inaugurare una nuova super linea in cui la vettura sarà prodotta insieme alla nuova Peugeot 3008.

E’ ufficiale: la terza generazione di Peugeot 5008 sarà prodotta presso lo stabilimento di Sochaux

Questa nuova linea single-flow sarà in grado di assemblare sei diverse silhouette di veicoli, grazie alla futura piattaforma Stellantis Medium, la più diffusa sui modelli dei 14 marchi del gruppo Stellantis. Questa piattaforma permette di produrre modelli termici, ibridi ed elettrici. Da cinque anni il sito di Sochaux prepara questa “fabbrica del futuro”. 200 milioni di euro sono stati investiti per sviluppare questa nuova piattaforma.

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares è venuto a Sochaux martedì 25 gennaio per vedere l’implementazione della nuova piattaforma. Durante l’incontro con i sindacati, l’amministratore delegato ha precisato che la sua priorità era quella di tutelare i dipendenti Stellantis di fronte alla sfida causata della fine del motore a scoppio.

Le future Peugeot 5008 e 3008 sono considerate due auto molto importanti per la futura crescita del marchio Peugeot e più in generale per il gruppo Stellantis. Il CEO Carlos Tavares durante la sua ultima visita alla fabbrica di Sochaux ha detto chiaramente che lui e il suo gruppo punteranno forte su questo sito produttivo che anche nel futuro prossimo rimarrà centrale in quelli che sono i piani futuri della società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA Groupe. In proposito il prossimo 1 marzo quando Stellantis svelerà il suo primo piano industriale avremo le idee più chiare su cosa accadrà nei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Peugeot: la casa automobilistica del leone registra un aumento significativo delle vendite online