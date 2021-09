Peugeot 5008 conquista un importante premio

In occasione dei What Car? Used Car of the Year Awards, che premiano le migliori auto usate acquistabili in diversi segmenti prima di incoronare l’auto usata dell’anno, il Peugeot 5008 è stato il vincitore di questo riconoscimento.

I giudici tengono conto delle caratteristiche chiave di una vettura come l’affidabilità e la disponibilità. I modelli vincenti vengono scelti non solo perché sono convenienti da acquistare, ma anche perché offrono una buona esperienza di guida, sono confortevoli e hanno bassi costi di gestione.

Peugeot 5008: il SUV a sette posti vince il premio What Car? Used Car of the Year

I giudici hanno di What Car? hanno elogiato lo spazio interno e la praticità del 5008, oltre al suo design elegante, agli interni di alta qualità, alla raffinatezza, al comfort e alla maneggevolezza. Il Peugeot 5008 ha raccolto fino ad oggi numerosi premi, tra cui il titolo Large SUV al What Car? Car of the Year Awards e quello SUV of the Year ai Company Car Today CCT100 Awards.

Questo dimostra che il SUV a sette posti della casa automobilistica francese è ottimo sia come modello nuovo che usato. Viene fornito con interni modulari ai vertici della categoria e con sette sedili singoli. La terza fila può essere ripiegata sotto il pavimento quando non necessaria, oltre che completamente rimovibile, mentre i sedili della seconda fila sono tutti regolabili e beneficiano del sistema ISOFIX.

Per massimizzare la capacità di carico, i sedili della seconda e terza fila possono essere abbattuti per offrire ben 2150 litri di capacità di carico dietro i sedili anteriori. Il Peugeot i-Cockpit aiuta i conducenti a rimanere al sicuro su strada con un volante compatto e multifunzione, un display head-up digitale da 12.3 pollici, uno schermo touch a colori disposto centralmente e una completa suite di sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza automatica, il rilevamento dell’angolo cieco e il riconoscimento del limite di velocità.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Siamo onorati che What Car? ha riconosciuto il Peugeot 5008 non solo come il miglior SUV di grandi dimensioni usato, ma anche come auto usata dell’anno. Siamo entusiasti che il 5008 si sia distinto dagli altri vincitori di categoria e abbia impressionato i giudici con il suo design, praticità e raffinata esperienza di guida. Essendo uno dei titoli automobilistici più prestigiosi e influenti del Regno Unito, questo premio è un fantastico riconoscimento e un’ulteriore prova della popolarità della gamma SUV di Peugeot”.

