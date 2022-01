Peugeot registra un aumento significativo delle vendite online

Peugeot ha registrato un aumento significativo delle vendite online, con oltre il 15% delle sue immatricolazioni complessive al dettaglio del 2021 avvenute tramite l’innovativa piattaforma Peugeot Buy Online. Da inizio anno i volumi online sono raddoppiati rispetto al 2020.

Buy Online è stato lanciato per la prima volta nel 2017, rendendo la casa automobilistica francese uno dei primi produttori del settore a riconoscere le mutevoli abitudini dei consumatori e a fornire una soluzione di acquisto digitale ai propri clienti.

Peugeot: oltre il 15% delle vendite complessive nel 2021 sono avvenute online

Tutti coloro che acquistano la loro Peugeot online godono di una serie di vantaggi nell’ambito della promessa dei clienti online del marchio, progettati per creare fiducia, rassicurazione e valore. Questi includono una politica di restituzione di 14 giorni che permette ai clienti la massima tranquillità durante l’acquisto online.

Sette giorni su sette e per 13 ore al giorno è disponibile il team Online Concierge per supportare i clienti, oltre al Peugeot Virtual Showroom che offre informazioni dettagliate e in tempo reale sui modelli Peugeot direttamente online.

Il nuovo Virtual Showroom del marchio di Stellantis consente agli acquirenti di connettersi in remoto con uno specialista di prodotti qualificato che può rispondere a qualunque domanda, il tutto sperimentando le caratteristiche e le specifiche uniche che le auto hanno da offrire.

Peugeot Buy Online dà ai clienti la possibilità di scegliere di acquistare la prossima auto in negozio o comodamente da casa. Permette di configurare la propria auto, personalizzare il finanziamento, ricevere una valutazione dell’usato ed effettuare l’ordine da smartphone, notebook o tablet. I clienti possono anche fissare appuntamenti con la concessionaria o effettuare dei test drive online.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato che è fantastico vedere un numero sempre crescente di clienti Peugeot beneficiare del processo di acquisto flessibile, con il 15% dei clienti al dettaglio del marchio che ora scelgono di acquistare il loro nuovo modello direttamente online.

David ha dichiarato che la promessa della casa del Leone è di dare agli acquirenti online la sicurezza che riceveranno lo stesso servizio di qualità disponibile in concessionaria. Come detto poco fa, attraverso Peugeot Buy Online, gli acquirenti di auto possono accedere alle informazioni su tutti i modelli della gamma attuale del marchio francese, compresi i veicoli 100% elettrici come la e-208 o l’e-2008.