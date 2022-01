Opel: circa 40.000 immatricolazioni nel 2021 in Spagna

Nonostante un periodo complicato per il settore automobilistico e il generale impatto in tutta Europa, Opel è riuscita a rafforzare la sua posizione in Spagna nel 2021 con 39.968 immatricolazioni di auto e veicoli commerciali e una quota di mercato complessiva del 4%.

L’Opel Corsa è stata la grande protagonista nel 2021 con 13.669 unità vendute. La piccola vettura, prodotta esclusivamente nello stabilimento di Saragozza, è stata il modello più venduto del marchio tedesco. Ha rappresentato quasi due vendite su tre del brand in Spagna e si consolida come uno dei grandi benchmark del segmento B nel mercato spagnolo con una crescita del 13,3% rispetto al 2020.

Opel: il 2021 si è chiuso positivamente in Spagna per il brand tedesco

La gamma SUV ha svolto un ruolo importante nell’ultimo anno. Ha rappresentato il 42,8% delle vendite di auto della casa automobilistica di Stellantis. La nuova generazione dell’Opel Crossland, anch’essa prodotta nella fabbrica di Saragozza, e il nuovo Mokka completano il podio dei modelli più venduti del Blitz nel 2021, con rispettivamente 5032 e 4583 immatricolazioni. Segue, a breve distanza, il nuovo Grandland con 3379 unità immatricolate.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, Opel continua ad aumentare la propria presenza, come dimostrato dalle 9618 vendite raggiunte nel 2021. La quota di mercato è stata del 6,3%, con un incremento annuo dell’1% in un mercato che è diminuito del 4%.

Elettrificazione è stata la parola che ha meglio definito il 2021 di Opel, con il lancio delle versioni elettriche e ibride plug-in di gran parte della sua gamma. Queste hanno rappresentato 1569 immatricolazioni e il 4% delle vendite complessive del brand con sede a Rüsselsheim.

Parlando un po’ del nostro Bel Paese, Opel offre al momento un’ampia gamma di auto e veicoli commerciali fra cui scegliere. La line-up parte con la piccola Corsa che è disponibile anche in versione 100% elettrica (Corsa-e) con un motore da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Un gradino sopra troviamo il nuovo Mokka, anch’esso disponibile in versione full electrica con lo stesso powertrain della Corsa-e.

Proseguendo, abbiamo la nuova generazione dell’Astra che per la prima volta è disponibile anche in versione ibrida plug-in. Tra l’altro, il marchio del Blitz ha recentemente confermato che il prossimo anno debutterà la versione elettrica Astra-e. La gamma si completa con il nuovo Grandland, il nuovo Crossland, l’ammiraglia Insignia (nelle versioni Grand Sport e Sports Tourer) e il Combo-e Life e i veicoli commerciali Combo, Vivaro, Vivaro-e, Movano e Movano-e.