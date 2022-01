Opel festeggia 30 anni a Eisenach

Importante anniversario per Opel ad Eisenach. La famosa fabbrica della casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis festeggia in questi giorni i suoi primi 30 anni di attività. La produzione di Opel Astra e Opel Corsa in questo stabilimento fu avviata infatti nel 2022. Nel corso degli anni questo sito produttivo è stato molto importante per la casa tedesca e si spera possa continuare ad esserlo anche in futuro

30 anni di attività per Opel a Eisenach

Ultimamente per la verità le cose non sono andate benissimo per questa fabbrica. Infatti a fine settembre Opel è stata costretta ad interrompere la produzione a Eisenach dove viene prodotta la Opel Grandland. Qualcuno aveva ipotizzato una sorta di inizio della fine per la fabbrica ma per fortuna le cose non sono andate così. Infatti a gennaio la produzione è ripresa e si è registrata anche la visita del nuovo numero uno di Opel, l’amministratore delegato Uwe Hochschurtz che ha confermato nuovamente il suo impegno per il sito.

Uwe Hochgeschurtz ha sottolineato che Eisenach, come ogni altro stabilimento della rete di produzione Stellantis, deve continuare a dimostrare la propria competitività su base continuativa. Con il modello SUV Grandland, prodotto esclusivamente a Eisenach, lo stabilimento ha i migliori prerequisiti per dimostrare il suo valore.

Opel è l’unico marchio tedesco del gruppo automobilistico Stellantis, nato dalla casa madre di Peugeot, PSA e Fiat Chrysler Automobiles. Dall’acquisizione da parte di PSA nell’agosto 2017, migliaia di posti di lavoro sono stati tagliati in accordo con il sindacato, con l’esclusione dei licenziamenti fino all’estate del 2025. Il marchio però ha migliorato notevolmente la sua redditività.

