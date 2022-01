Alfa Romeo Tonale: la versione diesel sarà la più venduta?

Il prossimo 8 febbraio sarà finalmente svelata Alfa Romeo Tonale. Il SUV poi arriverà in concessionaria il prossimo 4 giugno. A proposito di questo modello negli scorsi mesi è trapelata la notizia che nella gamma di motori di questa auto ci sarà spazio anche per un motore diesel da 1.6 litri. Questo dovrebbe avere 130 cavalli e dovrebbe essere utilizzato nella versione entry level della gamma del SUV di segmento C.

La versione diesel di Alfa Romeo Tonale si candida ad essere quella più venduta dell’intera gamma

Ci sono ovviamente grosse probabilità che questa sarà la versione più venduta in assoluto di Alfa Romeo Tonale. Gli estimatori del diesel continuano ad essere tanti in Italie anche in Europa. Infatti la notizia che Stellantis sta lavorando ad un nuovo motore diesel Euro 7 che sarà prodotto a Pratola Serra dal 2023 ha suscitato grande entusiasmo tra i fan delle auto italiane.

Tra l’altro questa dovrebbe essere anche la versione più economica del SUV o comunque una delle più economiche. I prezzi ancora non si conoscono ma si potrebbe partire da circa 30 mila euro. La vettura, secondo indiscrezioni, avrà una lunghezza di 452 cm. La versione top di gamma che si dovrebbe chiamare Quadrifoglio dovrebbe avere invece un motore ibrido da 240 cavalli di potenza.

La presentazione di Alfa Romeo Tonale avrà luogo presso il museo “La Macchina del tempo” di Arese il prossimo 8 febbraio alle ore 15. L’evento potrà essere seguiti in diretta streaming sul sito di Alfa Romeo. Questo modello è fondamentale per il rilancio di Alfa Romeo in quanto si andrà a collocare in un segmento molto in voga che dovrebbe moltiplicare le vendite del Biscione. A regime si parla di circa 100 mila unità vendute all’anno. Tra tutte le future auto della casa milanese solo il B-SUV Alfa Romeo Brennero dovrebbe venderne di più.

