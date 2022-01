Arrivano belle notizie per DS Automobiles. Il marchio premium di Stellantis può festeggiare un altro importante riconoscimento. Infatti nelle scorse ore la giuria del 37° Festival Automobile International ha assegnato alla nuova DS 4 il premio per l’auto più bella del 2022.

DS 4:Auto più bella del 2022 per la giuria del 37° Festival Automobile International

Thierry Metroz, Direttore del design di DS Automobiles ha commentato con orgoglio la notizia di questo premio per la DS 4. Il dirigente di Stellantis ha affermato che questo riconoscimento rappresenta una ricompensa per le donne e gli uomini che hanno plasmato la DS 4.

Dal 2006, il Festival Automobile International ha riconosciuto ogni anno l’auto più bella dell’anno e assegna vari altri premi. Questa tra l’altro non è nemmeno la prima volta che DS Automobiles viene premiato in questo concorso. La Giuria di quest’anno aveva come suo presidente il famoso Architetto Jean-Michel Wilmotte, mentre Anne Asencio Vicepresidente Design Experience Dassault Systems era la vicepresidente.

La vittoria di DS 4 non sorprende più di tanto se si considera che questo modello è stato particolarmente apprezzato da critica e pubblico fin dal suo debutto. Sicuramente la vettura si caratterizza per una forma che è unica nel segmento con proporzioni mai viste. La linea è atletica, molto muscolosa, compatta. In questo modo la vettura della casa automobilistica francese risulta essere particolarmente aerodinamica, efficiente e carismatica. Siamo sicuri che questo non sarà l’ultimo premio che questa auto riceverà.

Molto probabilmente lo stile di questa auto finirà per ispirare anche le future vetture di DS Automobiles che insieme a Lancia e Alfa Romeo è considerata come uno dei 3 brand premium del gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo, DS e Lancia: Simona Magnarelli nuova PR in Italia delle 3 case automobilistiche premium del gruppo Stellantis