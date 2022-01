DS 4 introduce la tecnologia DS SMART TOUCH

Arrivano importanti novità da DS Automobiles. La recente DS 4 ha introdotto infatti una nuova tecnologia. SI tratta della cosiddetta DS Smart Touch. Questa in poche parole consente per mezzo di semplici gesti, oppure con comandi vocali di utilizzare al meglio la multimedialità e la navigazione nella propria auto.

DS Automobiles presenta una nuova tecnologia innovativa per la sua DS 4

DS SMART TOUCH utilizza un piccolo display da 5 pollici sensibile al tocco, presente sul tunnel centrale in prossimità del selettore del cambio per poter utilizzare sistema di infotainment. Il sistema è stato pensato dai designer della casa automobilistica francese per evitare distrazioni da parte del guidatore durante il suo utilizzo. La sua efficacia è legata al sistema DS IRIS, che si basa sul riconoscimento vocale naturale.

Secondo quanto riporta un comunicato di DS Automobiles, attraverso questa tecnologia il guidatore può memorizzare una serie di comandi abituali e richiamarli con un semplice gesto, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

Tra le varie cose che tale tecnologia consente di fare, segnaliamo rispondere o fare chiamate, aggiungere una destinazione da raggiungere o un nominativo da chiamare, etc. Insomma si tratta sicuramente di una tecnologia molto utile e interessante che arricchisce ulteriormente la già vasta dote tecnologica della berlina compatta della casa automobilistica premium di Stellantis.

Il suo meccanismo è decisamente facile, e per richiamare il sistema è sufficiente un tocco prolungato, che permette anche di visualizzare le 6 scorciatoie sullo schermo centrale. Il sistema sarà incluso in alcuni allestimenti della nuova DS 4. In quelli in cui non è previsto di serie sarà acquistabile al prezzo di 1.250 euro come optional.

Ti potrebbe interessare: DS Automobiles: la casa automobilistica francese di Stellantis lancia Only You Privilège con tanti servizi personalizzati