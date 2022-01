Alfa Romeo, DS e Lancia: Simona Magnarelli nuova PR in Italia

Importante novità per il gruppo Stellantis in Italia. Nelle scorse ore attraverso un comunicato diffuso alla stampa è stato annunciato che Simona Magnarelli è il nuovo responsabile dell’ufficio stampa per i marchi premium del gruppo automobilistico Alfa Romeo, DS e Lancia. La Magnarelli è di Roma, ha lavorato in precedenza alla Toyota ed è entrata a far parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles dal 2014.

Stellantis: Simona Magnarelli nuovo responsabile stampa di Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles

Il nuovo responsabile dell’ufficio stampa di Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia prende il posto di Giorgio Contu. Quest’ultimo entra nel team marketing di Peugeot Italia. Magnarelli sarà coadiuvata da Eleonora Pagliasso e Francesca Caglioti. Il compito del nuovo team sarà quello di gestire tutte le attività stampa dei 3 brand premium che già nel 2022 dovrebbero essere ricche di importanti novità a cominciare dal debutto del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale.

Questo è solo l’ultimo cambiamento all’organigramma del gruppo Stellantis in Italia. In vista di impegnative sfide che il gruppo dovrà affrontare nei prossimi anni la società di Carlos Tavares si sta dotando del team giusto per portare a compimenti tutti i suoi obiettivi.

Ricordiamo che già nel 2022 le novità per il gruppo Stellantis in Italia dovrebbero essere tante. Molte di queste le conosceremo già il prossimo 1 marzo 2022 quando finalmente la società guidata dal numero uno Carlos Tavares svelerà il piano industriale del suo gruppo e scopriremo tutte le principali novità relative ai 14 brand che compongono il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno.

