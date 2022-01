Opel Insignia eletta Auto media superiore dell’anno per la quinta volta

Per il quinto anno consecutivo, Opel ha ricevuto il premio Auto media superiore dell’anno grazie alla Opel Insignia che nel Regno Unito viene venduta attraverso il marchio gemello Vauxhall. Il riconoscimento è stato ricevuto in occasione dei CCT100 Awards 2022 organizzati dalla rivista specializzata Company Car Today.

I CCT100 Awards di Company Car Today premiano le migliori auto per le flotte e i vincitori di ogni categoria sono scelti all’interno dei CCT100, una selezione di 100 modelli che hanno le caratteristiche necessarie per far parte delle flotte in base a 13 criteri specifici e con il contributo della giuria degli esperti del magazine. I vincitori sono stati annunciati dal numero di gennaio della rivista, dedicato ai premi.

Opel Insignia: la vettura è stata premiata ancora una volta da Company Car Today

Paul Barker, direttore di Company Car Today, ha dichiarato che la Insignia continua ad essere una scelta intelligente e interessante per chi percorre moltissimi km al volante in auto aziendale e ha vinto per cinque volte i CCT100 Awards.

L’auto si distingue per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, gli equipaggiamenti, lo spazio, il comfort e l’estetica ed è ancora elegante come quando è stata lanciata l’ultima generazione. Tutti questi elementi, spiega Barker, le consentono di meritare per la 10ª volta il titolo di Auto media superiore dell’anno.

Con consumi ed emissioni di CO2 estremamente ridotti, la Insignia è la scelta ideale per gli operatori delle flotte che cercano un veicolo efficiente e allo stesso tempo economico. La rivista specializzata ha evidenziato anche le caratteristiche dinamiche, il design e gli elevati livelli di equipaggiamento di tutta la gamma della vettura.

Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha voluto ringraziare Company Car Today per aver assegnato alla Opel Insignia questo importante premio per la quinta volta consecutiva. Fin dal lancio, la vettura è stata particolarmente apprezzata nei settori delle flotte, delle auto aziendali e dei clienti privati grazie ai bassi costi di gestione, alla completezza delle dotazioni e alla sua eleganza.

In Italia, la vettura viene proposta in due versioni: Grand Sport e Sports Tourer. Entrambe sono disponibili in due allestimenti chiamati Business e GS Line. I prezzi partono da 36.480 euro per la versione Business con motore diesel CDTI da 1.5 litri da 122 CV e cambio manuale a 6 marce fino ad arrivare a 47.480 euro per la GS Line equipaggiata con il motore diesel CDTI da 2 litri da 174 CV abbinato alla trazione integrale e a una trasmissione automatica a 8 rapporti.

Le motorizzazioni disponibili per la Opel Insignia sono due (tutti diesel): CDTI 1.5 122 CV con manuale a 6 marce e automatico a 8 rapporti e CDTI 2.0 174 CV con manuale a 6 velocità, automatico a 8 marce e automatico a 8 rapporti + trazione integrale.