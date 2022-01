Nuova Lancia Ypsilon: l’ultima ipotesi sul suo design

Nei giorni scorsi una nuova ipotesi stilistica è emersa dal web a proposito della nuova Lancia Ypsilon. La futura generazione del celebre modello di Lancia sarà lanciato sul mercato nel 2024, come confermato dal numero del marchio premium di Stellantis, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Quest’ultimo ha dichiarato che questa auto sarà molto diversa dal modello attualmente sul mercato. Per essa infatti ci sarà un vero e proprio riposizionamento sul mercato.

Sarà questo l’aspetto della nuova Lancia Ypsilon quando finalmente debutterà nel 2024?

Queste parole sulla nuova Lancia Ypsilon hanno ovviamente fatto scalpore e qualcuno ha provato ad ipotizzare cosa poteva significare questo annunciato riposizionamento sul mercato. Qui vi mostriamo il render pubblicato dal sito Autoevolution e realizzato dal designer Bernhard Reichel che immagina la vettura come una sorta di crossover compatto.

Il modello in questa immagine appare come molto elegante e sinuoso. Un veicolo di questo tipo sarebbe perfetto per portare a compimento quello che sarà in futuro l’obiettivo ambizioso di Lancia nel segmento B del mercato, ovvero rubare clienti ad Audi e Mini. Un obiettivo sicuramente non facile da raggiungere per un brand che negli ultimi 10 anni è praticamente sparito dai radar in Europa.

Vedremo se davvero sarà così la nuova Lancia Ypsilon o se la casa automobilistica piemontese ci stupirà con un modello dalle linee completamente diverse. Quello che sappiamo è che Lancia non vuole fare concorrenza diretta alle sue rivali con modelli simili ma lanciare sul mercato vetture dal design originale in maniera da crearsi una propria nicchia di mercato. Lo stesso infatti avverrà anche con la futura Lancia Aurelia che sarà la nuova ammiraglia del marchio e che avrà uno stile molto particolare come specificato da Luca Napolitano.

