Lancia Aurelia B24S Spider America: all’asta un raro esemplare del 1955

La Lancia Aurelia B24S Spider America è stata presentata per la prima volta in occasione del Salone di Bruxelles del 1955. Presentava un telaio più corto di oltre 200 mm rispetto alla B20 GT standard della quarta serie. Questa vettura ha ricevuto diverse componenti meccaniche dall’Aurelia, comprese le sospensioni anteriori indipendenti e il motore V6 in alluminio.

Il design della carrozzeria venne realizzato da Pininfarina e presentava spunti di design espressivi come il parabrezza avvolgente in un unico pezzo, i paraurti divisi, le portiere tagliate e le curve pronunciate del parafango. Chi cercava prestazioni superiori poteva acquistare uno speciale kit di aspirazione Nardi con doppio carburatore Weber che miglioravano la compressione e la potenza.

Lancia Aurelia B24S Spider America: un bellissimo esemplare del 1955 sarà proposto all’asta fra pochi giorni

In occasione di un’asta che si terrà a Phoenix (Arizona) il 27 gennaio 2022, RM Sotheby’s proporrà un’Aurelia B24S Spider America del 1955 con telaio n°1044. La famosa casa d’aste prevede una vendita compresa fra 800.000 e 1.050.000 euro.

Secondo quanto riportato, dagli anni ‘90 la vettura ha ricevuto un restauro completo. È stato completato nel maggio del 1955 con una carrozzeria grigia abbinata a interni in pelle rossa. Sebbene l’identità del primo proprietario sia attualmente sconosciuta, RM Sotheby’s ritiene che sia stata posseduta all’inizio da un appassionato Lancia di Brooklyn.

Nell’estate del 1963, la Lancia Aurelia B24S Spider America fu acquisita da un uomo dell’Illinois che l’avrebbe tenuta per i successivi 32 anni. Dopo aver passato un po’ di anni presso una concessionaria di Los Angeles, l’Aurelia B24S Spider America è ritornata in Italia e più precisamente a Torino.

Il nuovo proprietario restaurò completamente la Spider America nella sua officina nei tre anni successivi. Ci sono circa 90 fotografie che testimoniano l’intero lavoro. Al termine del restauro, l’Aurelia fu venduta a un industriale milanese che l’ha tenuta per tre anni prima di venderla nel 2001 a un famoso collezionista di Los Angeles. La Lancia rimase nel sud della California per i successivi 14 anni.

Nell’agosto del 2005, la vettura viene mostrata al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. Secondo quanto riportato, la B24S è stata guidata raramente. Sotto la sua proprietà sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione, fra cui un rinnovamento dei cerchi a raggi Borrani.

Nel 2015, la vettura è stata acquistata da un appassionato di Lancia Aurelia con sede in Europa che ha investito 108.000 dollari per effettuare diversi aggiornamenti. Infine, questa Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955 è una delle sole 181 unità con guida a sinistra.