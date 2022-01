Mopar presenta i nuovi caricabatteria da parete

Arrivano novità interessanti da Mopar. La società che fa parte del gruppo Stellantis nelle scorse ore ha comunicato una novità importante. La ricarica da casa per i veicoli elettrici ibridi plug-in della gamma Jeep 4xe e di Chrysler è ora più semplice con l’introduzione delle nuove unità di ricarica Mopar di livello 2 (240 volt) compatibili con Wi-Fi.

Mopar presenta i nuovi caribatterie da parte per uso domestico che migliorano la vita dei clienti di Jeep e Chrysler

Disponibili in versioni plug-in o cablate che forniscono 32 ampere/7,7 kW (massimo) di potenza, le nuove unità di ricarica forniscono una ricarica completa in poco più di due ore. Questo significa che esse sono fino a sei volte più veloci rispetto ai caricabatterie standard di livello 1 (120 volt). Inoltre, la nuova connettività Wi-Fi offre ai clienti la possibilità di monitorare e controllare la ricarica sempre e ovunque tramite un’app mobile e un portale web, risparmiando tempo e denaro.

Mark Bosanac, vicepresidente del servizio Mopar per il Nord America, ricambi & servizio Clienti ha dichiarato che i nuovi caricabatterie offrono una soluzione di ricarica rapida e senza interruzioni per i proprietari di Jeep 4xe e Chrysler Pacifica Hybrid. “In Mopar, continueremo a migliorare l’esperienza del cliente e ad espandere il nostro portafoglio di accessori per veicoli elettrici” ha dichiarato il dirigente.

Ogni nuova unità di ricarica è certificata Energy Star e ottimizzata per la rete intelligente aiutando così i clienti a ridurre i costi energetici. Portatile, leggera, con serratura e resistente alle intemperie per la ricarica interna/esterna, ogni unità è universalmente compatibile e supportata da una garanzia di 3 anni. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense è di $ 599. Le nuove unità di ricarica possono essere ordinate con un frontalino con marchio Jeep o Chrysler.

Mopar inoltre sta collaborando con la società di servizi di installazione Qmerit per offrire un’installazione conveniente di caricabatterie di livello 2 negli Stati Uniti. Gli installatori certificati Qmerit sono autorizzati, assicurati e rigorosamente selezionati per soddisfare standard rigorosi e possono offrire un servizio in caso di necessità.

