Peugeot fa il suo primo test in pista con la 9X8

Un mese di gennaio intenso per Peugeot ed in particolare per la sua divisione Sport. La casa automobilistica del Leone è infatti impegnata nello sviluppo della sua hypercar 9X8, che quest’anno entrerà a far parte del Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC).

La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis, ha inserito in questa stagione due copie del modello, ma ha confermato che non debutterà a Sebring, in apertura del campionato. E ha fatto il suo primo vero test in pista al Motorland Aragón in Spagna, dopo uno shakedown che è avvenuto alla fine dello scorso anno.

Peugeot 9X8 fa il suo debutto in pista al Motorland di Aragon

Dopo aver mostrato la Peugeot 9X8 in tutti i dettagli con una serie di teaser, il brand ha deciso di creare più mistero sulla sua auto. Le immagini rilasciate mostrano il 9X8 da lontano per non rivelare la sua configurazione aerodinamica.

Allo shakedown il veicolo della casa francese sembrava essere dotato di un alettone posteriore (Peugeot ha posizionato il suo logo proprio sopra il componente per sollevare dubbi). Il direttore tecnico Olivier Jansonnie garantisce, però, che l’idea è di mantenere il concept originale, senza l’ala.

Poiché l’omologazione della 9X8 sarà valida fino al 2025, Peugeot Sport lavorerà alla configurazione finale dell’hypercar in una serie di test prima di presentare la documentazione alla FIA.

Il marchio del Leone promette che farò debuttare la sua auto “quando la vettura avrà un livello di sviluppo adeguato”. Salvo nuovi intoppi relativi allo sviluppo di questo modello, in una delle tappe prima della 24 ore di Le Mans, per schierarsi nella classica francese per tre volte vinta dal marchio Leone in passato.

