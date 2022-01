Jeep Grand Cherokee richiamata in Germania

Un nuovo richiamo per Jeep. Questa volta si tratta della Jeep Grand Cherokee. La celebre vettura della casa automobilistica americana è stata richiamata in Germania nelle scorse ore. Sono 6.680 i veicoli coinvolti in questo richiamo che a livello globale invece ha interessato 59.077 Grand Cherokee.

Jeep Grand Cherokee: in Germania richiamati 6.680 esemplari

Jeep cita come motivo del richiamo di queste unità di Jeep Grand Cherokee una possibile perdita di segnale al sensore di posizione dell’albero motore. Di conseguenza, il motore si arresta perché l’iniezione e il controllo dell’albero a camme non possono più essere sincronizzati. In alcuni casi, il motore non può essere riavviato. I veicoli interessati dalla campagna sono solo quelli alimentati dal motore turbodiesel da 3,0 litri.

Le Jeep Grand Cherokee interessate dal problema sono state prodotte tra il 14 maggio 2014 e il 26 aprile 2018. L’errore dovrebbe essere corretto con un aggiornamento software della durata di circa un’ora. Dopo l’aggiornamento, se il sensore sull’albero motore si guasta, il sensore albero a camme si attiva e il motore dovrebbe continuare a funzionare senza problemi. Il codice di richiamo della Federal Motor Transport Authority è W58.

Non si segnalano al momento incidenti o lesioni causate da questo problema. Per il momento non si sa altro di questo richiamo relativo al celebre modello di Jeep in Germania. Ricordiamo che a livello globale questo inconveniente è stato registrato anche in alcuni pickup del marchio americano Ram che come sappiamo fa sempre parte del gruppo Stellantis.

Precisamente si tratta di Ram 1500 prodotto tra il 2014 e il 2018. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare novità importanti a proposito di questo richiamo relativo ad alcuni esemplari di Jeep Grand Cherokee.

