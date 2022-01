Maserati Grecale: nuove foto spia degli interni

Il nuovo Maserati Grecale è stato avvistato più volte sotto forma di prototipo in questi ultimi mesi. Le ultime foto spia condivise da Autoevolution arrivano direttamente dal Nord Europa e mostrano un muletto del nuovo Grecale fermo sulla neve. In quest’occasione, però, abbiamo la possibilità anche di apprezzare l’abitacolo del SUV, anche se l’intero cruscotto è stato coperto.

Le uniche cose visibili nelle tre foto sono i rivestimenti in pelle rossa attorno ai sedili (con imbottitura laterale extra), consolo centrale e pannello della portiera lato guidatore. Da notare che il pannello lato passeggero anteriore dispone di un rivestimento in pelle marrone.

Maserati Grecale: un nuovo prototipo del D-SUV è stato avvistato sulla neve

Sempre grazie agli scatti “rubati” possiamo vedere delle finiture in fibra di carbonio, alcuni inserti in alluminio, due portabicchieri davanti al bracciolo centrale e un volante a tre razze che sembra somigliare parecchio a quello dell’Alfa Romeo Stelvio.

Esternamente, il prototipo del Maserati Grecale è rivestito nel solito camuffamento blu, che è presente anche attorno ai gruppi ottici. Sulla parte posteriore troviamo quattro grossi terminali di scarico mentre i cerchi nascondono delle pinze freno rosse. Molto probabilmente si tratta della versione top di gamma Trofeo.

Sappiamo che il nuovo Grecale si posizionerà al di sotto del Levante nella gamma del Tridente e sorgerà sulla piattaforma Giorgio di Stelvio e Giulia. Sul mercato, il nuovo modello avrà l’obiettivo di sfidare artisti del calibro di BMW X3, Mercedes GLC, Porsche Macan, Audi Q5 e Jaguar E-Pace.

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che il Maserati Grecale potrebbe condividere gran parte dei motori con lo Stelvio, incluso il V6 biturbo da 2.9 litri di derivazione Ferrari che riesce a sviluppare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima nella versione Quadrifoglio.

Un’altra ipotesi è quella di una versione depotenziata del nuovo V6 biturbo Nettuno da 3 litri che ha debuttato sulla nuova MC20. In quest’ultima riesce ad erogare 630 CV e 730 Nm.

Attese anche varianti mild hybrid e una 100% elettrica che dovrebbe debuttare poco dopo con il nome di Folgore. Il primo D-SUV dello storico marchio modenese dovrebbe essere svelato ufficialmente questa primavera, anche se non conosciamo ancora la data esatta.

Infine, sappiamo che il nuovo Maserati Grecale sarà assemblato nello stabilimento di Cassino dove attualmente vengono prodotte le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.