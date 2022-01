DS Automobiles lancia Only You Privilège con tanti servizi personalizzati

DS Automobiles ha annunciato poco fa una novità molto interessante chiamata Only You Privilège.

Si tratta di un programma appartenente alla gamma Only You della casa automobilistica francese per offrire ai clienti un’esperienza unica e premium che va aldilà del solo acquisto di un’auto, proponendo una serie di servizi esclusivi quali DS Valet, DS Assistance, Rent A DS e il nuovo club riservato Only You Privilège.

DS Automobiles: Only You Privilège è il nuovo esclusivo club riservato ai clienti del brand

Quest’ultimo propone una serie di eventi e privilegi premium riservati ai clienti del marchio di Stellantis di altissima qualità, perché la qualità dell’esperienza cliente è una priorità per DS Automobiles.

Only You Privilège offre degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche di chef stellati, visite private ai musei, relax nelle migliori terme, incontri con i maestri artigiani del savoir-faire francese ed eventi automobilistici privati. Questo programma riservato ai membri di DS Automobiles offre momenti memorabili per vivere esperienze uniche.

Per ottimizzare la gestione del tempo, il produttore francese propone un servizio di valet chiamato DS Valet. Un assistente locale si occupa dell’assistenza a 360° e inoltre permette anche di usufruire di un’auto sostitutiva. Allo stesso modo, con DS Delibvery Valet è possibile chiedere di portare la propria DS in officina e che possa essere consegnata all’indirizzo scelto dal cliente.

Il marchio francese mette a disposizione dei suoi clienti una serie di soluzioni innovative per rendere la mobilità più confortevole. Batteria scarica, foratura, chiavi smarrite o bloccate nell’auto, rifornimento errato, incidente, guasto, DS Assistance è un supporto a disposizione dei clienti accessibile tramite il pulsante DS Connect Box, dall’app MyDS o per telefono.

Per i clienti di DS Automobiles è disponibile il servizio Rent A DS. Offre il noleggio di un’auto su misura per un fine settimana o una settimana, qualunque sia la durata o la destinazione. Tramite l’app MyDS, presso un DS Store o dal sito ufficiale del brand, è possibile prenotare una vettura DS, assicurata per tre conducenti e con assistenza h24.