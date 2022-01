DS Automobiles: crescita notevole in Portogallo

Nel 2021 abbiamo assistito ad una crescita notevole delle vendite di DS Automobiles in Portogallo. Le immatricolazioni della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis sono cresciuta del 27,2 per cento rispetto all’anno precedente.

Questa performance ha portato DS Automobiles tra i primi 3 marchi Premium che hanno registrato la più alta crescita delle vendite nel 2021 in Portogallo. Inoltre questo risultato ha permesso al brand transalpino di aumentare la propria quota di mercato di 0,39 punti percentuali, che ora si attesta all’1,71 per cento, contro l’1,32 per cento ottenuto in 2020.

DS Automobiles: crescita importante nel 2021 nel mercato auto del Portogallo

Nell’ultimo anno, DS Automobiles ha venduto un totale di 612 veicoli ed è salita al 7° posto nella rispettiva classifica delle vendite, in rialzo di una posizione rispetto all’anno precedente (secondo le statistiche ACAP).

Nel 2021, DS Automobiles ha ottenuto un significativo mix di vendita di versioni elettrificate in Portogallo che ha rappresentato il 61 per cento delle vendite totali, un risultato nettamente superiore a quello ottenuto del mercato nel suo insieme. Il marchio premium di Stellantis prepara un 2022 che si rivelerà impegnativo, durante il quale raddoppierà la propria offerta sul mercato auto del Portogallo.

Quest’anno sarà decisivo per la casa francese di Stellantis nel suo percorso di crescita e affermazione del marchio in Portogallo, e la novità si tradurrà nell’arrivo della nuova DS 4 e della rispettiva versione DS 4 Cross. Ricordiamo infine che il marchio francese diventerà 100% elettrico nel 2024, continuando a trarre vantaggio dalla sua partecipazione di successo al Campionato del mondo di Formula E. Il brand insieme a Alfa Romeo e Lancia viene considerato come uno dei tre marchi premium da parte di Stellantis che dunque non nasconde di puntarci forte.

