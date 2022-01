Abarth 595 Spa-Francorchamps: ecco la nuova serie speciale

Abarth inizia il 2022 con il botto svelando una nuovissima, unica ed esclusiva edizione belga “ispirata al circuito più bello del mondo”: la nuova Abarth 595 Spa-Francorchamps. Questa edizione unica incarna perfettamente l’anima del marchio dello scorpione, in termini di prestazioni, stile e sportività. Disponibile in versione berlina e cabriolet, si basa sulla versione 595 “F595” con specifica personalizzazione.

Abarth 595 Spa-Francorchamps: la casa automobilistica dello scorpione inizia con il botto il suo 2022

La vettura è disponibile in nero, giallo e rosso (Rosso Abarth, Giallo Modena, Nero Scorpione), adesivi laterali specifici Abarth, cerchi in lega da 17 pollici, badge distintivo sul bagagliaio, cinture di sicurezza rosse, badge numerato sul cruscotto con la firma “Spa-Francorchamps” e il nuovo scarico Record Monza Sovrapposto. Questa edizione unica mostra una forte personalità, mettendo in risalto le sfumature del carattere Abarth.

Abarth 595 Spa-Francorchamps dispone del motore 1.4 T-jet che sviluppa 165 cavalli. Al motore 1.4 T-jet è abbinato un cambio automatico, ma può essere dotato a richiesta di un cambio sequenziale robotizzato Abarth con leve del cambio al volante. Il 1.4 T-jet è conforme agli standard di omologazione Euro 6D Final.

Questa vettura in edizione limitata viene fornita di serie con la radio touchscreen da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e, per la gioia degli appassionati Abarth, con una nuova schermata di avvio e arresto.

In totale saranno vendute 150 unità di questa auto. Ciascuno di coloro che avranno acquistato una delle 150 copie di questa vettura riceverà un invito personale a vivere una “Circuit Experience” nel corso dell’anno 2022.

Durante tale evento, il Circuito sarà poi privatizzato interamente ed esclusivamente per le 150 Abarth 595 Spa-Francorchamps e i loro proprietari, garantendo un indimenticabile ed unico momento di divertimento sul circuito più bello del mondo.

Abarth 595 Spa.Francorchamps ha un prezzo di € 24.990 IVA inclusa. le 150 unità saranno riservate ai soli rivenditori ufficiali della casa dello Scorpione del Belgio.

