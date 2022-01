Peugeot SUV Coupè: ecco quando sarà svelato

Nelle scorse ore si è finalmente saputo quando debutterà il nuovo SUV Coupè di Peugeot che forse si chiamerà 4008. Secondo notizie provenienti dalla Francia il modello sarà svelato nel corso del prossimo mese di giugno. Molto probabilmente tra poche settimane conosceremo anche il giorno esatto di quando avverrà la presentazione di questo atteso veicolo destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.

Nuovo SUV Coupè Peugeot: ecco quando sarà svelato il nuovo modello della casa francese

Il nuovo Peugeot SUV Coupè, potenzialmente battezzato Peugeot 4008 o 408 Coupé, sarà assemblato nelle catene di montaggio dello stabilimento Stellantis di Mulhouse in Alsazia, insieme all’ultima generazione di Peugeot 308, con cui condividerà la propria base, nell’ottica di consegnare il veicolo ai primi clienti entro la fine del 2022.

Il futuro SUV coupé di Peugeot, lungo circa 4,60 m, dovrebbe adottare esclusivamente motori ibridi plug-in (180, 225 e 300 CV). Audi Q3 Sportback e Renault Arkana saranno alcuni dei suoi principali rivali. Il modello potrebbe avere un prezzo di partenza superiore ai 35 mila euro.

Questo modello come dicevamo poc’anzi avrà molto in comune con la nuova Peugeot 308 con cui condividerà piattaforma, tecnologia e gran parte dei motori. Il modello viene considerato molto importante dalla casa automobilistica del leone in quanto dovrebbe far conquistare al marchio francese di Stellantis molte quote di mercato.

Vedremo dunque su questo nuovo SUV Coupè quale altre novità arriveranno nelle prossime settimane. Quello che è sicuro è che man mano che ci avviciniamo al suo debutto le informazioni e i dettagli su questa auto dovrebbero aumentare. Inoltre è probabile che il prossimo 1 marzo il gruppo Stellantis possa rivelare qualcosa in più su questo modello che di certo arriverà sul mercato nel corso del prossimo autunno.

