Peugeot 4008: ecco come potrebbe essere il SUV coupé [Render]

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che Peugeot ha intenzione di svelare entro la fine di quest’anno il nuovo Peugeot 4008 che arriverebbe sul mercato sotto forma di un SUV coupé con una gamma di motori elettrificati.

A giudicare dalle prime informazioni emerse, potrebbe essere classificato quasi come la versione coupé del popolare 3008 con un tetto spiovente. Il nome Peugeot 4008 è stato utilizzato da Peugeot per un B-SUV basato su un veicolo Mitsubishi, prodotto tra il 2012 e il 2017.

Peugeot 4008: un progetto digitale mostra il suo possibile aspetto

Sebbene questo sia stato sostituito dal 2008, sono ormai alcuni anni che girano voci circa il suo ritorno sotto forma di una variante coupé del più grande 3008. Sul mercato, questo veicolo potrebbe competere con artisti del calibro di BMW X2, Mazda CX-30 e Audi Q3 Sportback.

Detto ciò, Jean Francois Hubert/SB-Medien ha realizzato per CarScoops un interessante progetto digitale che mostra come potrebbe essere il nuovo SUV della casa automobilistica francese in varie colorazioni, ed esattamente dalla tre quarti anteriore.

Il rendering ci mostra un crossover caratterizzato da una linea del tetto aerodinamica e un profilo scolpito con passaruota allargati. La griglia frontale è costituita dal nuovo logo di Peugeot (che ha debuttato sulla nuova 308), da fari a LED con estensioni verticali sul paraurti nero e da prese d’aria finte già viste sulla 308 e sull’ultimo restyling di 3008 e 5008.

L’abitacolo del presunto 4008 dovrebbe condividere l’i-Cockpit con il 3008, quindi avere un quadro strumenti digitale 3D da 10 pollici e un sistema di infotainment con schermo touch da 10 pollici. Non dovrebbero mancare rivestimenti con materiali di alta qualità, illuminazione ambientale e diverse tecnologie provenienti dall’ampio portfolio di Stellantis.

Potrebbe sorgere sulla piattaforma EMP2

In base a quanto riportato, il nuovo Peugeot 4008 potrebbe sorgere sulla piattaforma EMP2 che si trova attualmente alla base di Peugeot 308 e DS 4. Le dimensioni complessive dovrebbero aggirarsi attorno ai 4,5 metri di lunghezza.

Arrivando alle motorizzazioni, il SUV coupé potrebbe essere proposto in quattro diverse varianti ibride plug-in con alla base il motore turbo benzina PureTech da 1.6 litri abbinato a uno o due motori elettrici e a una batteria da 12,4 kWh.

Prendendo come riferimento le attuali proposte della casa del Leone, la gamma ibrida plug-in dovrebbe essere costituita da due versioni a trazione anteriore con potenze da 180 e 225 CV e due a trazione integrale da 300 e 360 CV. Quest’ultima variante, in particolare, potrebbe addirittura portare la sigla PSE (Peugeot Sport Engineered) e si affiancherebbe alla 508 PSE.

Come detto ad inizio articolo, il Peugeot 4008 2023 dovrebbe debuttare ufficialmente entro la fine del 2022, quindi sicuramente maggiori informazioni emergeranno nelle prossime settimane.