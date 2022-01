Peugeot ci ha preso gusto: vuole dominare in Francia anche nel 2022

Dopo aver ottenuto la leadership delle vendite in Francia nel 2021 strappandola a Renault dopo 60 anni, adesso Peugeot intende dominare anche nel 2022. Lo ha detto chiaramente, Christophe Prevost, direttore commerciale di Peugeot France che non pone limiti alla crescita della casa automobilistica del Leone. Nel 2021 la casa francese di Stellantis in Francia è risultata prima in 5 diversi segmenti di mercato.

Peugeot vuole ampliare ulteriormente la sua leadership nelle vendite in Francia nel 2022

208, 2008, 3008, 508 e 5008, sono risultate prime nelle rispettive categorie. E’ mancata solo la 308 che però si dovrebbe rifare con gli interessi nel 2022 dato che nel frattempo la gamma della berlina sarà arrivata al completo in concessionaria. Peugeot 208 punta a confermarsi auto più venduta in assoluto sul mercato dopo aver ottenuto questa posizione nel 2021 con 88.037 unità immatricolate.

Inoltre Christophe Prevost sottolinea “un guadagno dello 0,2% di quota di mercato” sulla nicchia dei veicoli commerciali leggeri. Il dirigente della casa del leone nega che la leadership della sua azienda sia dovuta solo ai problemi di produzione di Renault e pensa che il 2022 dimostrerà che si è trattato non di un caso ma di un cambio al vertice destinato a durare nel tempo.

Del resto anche Peugeot ha i suoi problemi di produzione. Basti pensare che agli inizi del 2022 i concessionari hanno un livello di stock disponibile per la vendita sei volte inferiore rispetto all’inizio del 2021. Si spera ovviamente che la situazione possa migliorare nel corso dell’anno e che ciò non rovini i piani di consolidamento della posizione della casa del Leone nel suo paese. Ricordiamo che Peugeot nel 2021, oltre che in Francia, è risultata leader di mercato in numerosi paesi europei tra cui Spagna e Portogallo.

