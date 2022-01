Fiat Multipla: la versione fuoristrada per ridere un po’

Fiat Multipla pur essendo uscita di produzione ormai da diversi anni è una vettura che è rimasta nella memoria collettiva degli appassionati di automobili. Il suo stile controverso ha fatto spesso discutere e spesso ci si è chiesti se nella gamma di Fiat ci sarà mai più spazio per un modello di questo tipo. A nostro avviso sembra molto difficile, dato che ormai le monovolume non sono più di moda e al loro posto i clienti vogliono sempre più SUV e Crossover.

Fiat Multipla: ecco come sarebbe la versione fuoristrada della famosa monolovume

Nonostante ciò, molto spesso Fiat Multipla è stata protagonista di render che provano ad ipotizzare come sarebbe una nuova versione del famoso modello o semplicemente mostrano qualche versione strampalata della monovolume di Fiat.

Nei giorni scorsi ad esempio ha fatto molto rumore un render che è stato pubblicato in un video su YouTube da ADC Vision. Il suo autore ha provato ad immaginare come sarebbe una nuova Fiat Multipla in versione fuoristrada estremo.

La trasformazione è avvenuta con importanti modifiche alla carrozzeria della vettura dotata di pneumatici all terrain e alzata di circa 10 cm da terra. Inoltre una vistosa protezione sotto scocca è stata introdotta nella parte anteriore del veicolo. Il posteriore squadrato della Multipla originale qui ha lasciato posto ad un posteriore dalle forme più arrotondate e dal tetto spiovente come quello di un SUV Coupè.

Ovviamente un simile modello potrebbe arrivare sul mercato solo in versione ibrida o elettrica al 100 per cento dato che nei prossimi anni la principale casa automobilistica italiana ha deciso di abbandonare le versioni con motori termici.

Come dicevamo poc’anzi è quasi impossibile che un’auto simile possa un domani tornare nella gamma di Fiat ma questa coraggiosa versione di Fiat Multipla ci ha fatto sorridere e dunque abbiamo deciso di proporvela.

