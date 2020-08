Fiat Multipla ottiene un restyling moderno e un motore elettrico | Render

La Fiat Multipla ha avuto diversi pareri discordanti nel settore. C’è chi l’apprezzata per il suo ampio abitacolo in grado di ospitare fino a sei persone e chi l’ha disprezzata per il suo design, soprattutto se consideriamo la prima generazione.

Naturalmente, i designer di Fiat non avevano intenzione di portare sul mercato un’auto con un aspetto poco elegante ma comunque all’epoca era piuttosto rivoluzionaria in quanto non somigliava a nessun altro veicolo presente in commercio.

Fiat Multipla: la famosa monovolume diventa completamente elettrica

Mentre la maggior parte delle monovolume utilizzava un parabrezza lungo e inclinato, che rendeva la parte superiore del cruscotto più grande, la casa automobilistica torinese ha preso una direzione diversa per la sua Multipla. Quest’ultima infatti aveva un cofano corto e piatto, davanti a un abitacolo alto e spazioso.

Detto ciò, SRK Designs ha deciso di immaginare come sarebbe stata la nuova generazione 2021 della vettura con un look più moderno. Viste le recenti implementazioni fatte dalla casa automobilistica torinese, il gruppo di designer ha optato per un motore elettrico. Questo propulsore si abbina perfettamente alla Fiat Multipla dato che il modello originale non aveva nemmeno una griglia.

Gli elementi estetici sembrano essere stati presi dalla nuova Fiat 500 Elettrica e dal concept Centoventi e si adattano perfettamente alla nuova generazione della monovolume. Possiamo vedere i fari anteriori più grandi, i particolari cerchi con il logo FIAT e le luci aggiuntive posizionate appena sotto il parabrezza.

In ogni caso, per scoprire l’intero processo di creazione della Fiat Multipla 2021 secondo SRK Designs, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante.