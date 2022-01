Fiat: 3 grosse novità per l’Argentina

Nelle scorse ore Fiat ha confermato ufficialmente le sue novità per il 2022 in Argentina. La principale casa automobilistica italiana vuole aumentare le sue immatricolazioni nell’importante mercato latino americano al pari di quanto fatto nel 2021 in Brasile e per questo arricchirà la sua gamma con nuovi modelli.

Fiat ha ufficialmente confermato che lancerà 3 grosse novità in Argentina

Innanzi tutto Fiat Cronos riceverà alcune versioni speciali. La vettura è molto popolare in quel paese essendo stata nettamente l’auto più venduta in Argentina nel 2022. La berlina sedan prodotta a Córdoba riceverà due aggiornamenti di gamma nel 2021. Saranno edizioni limitate con allestimenti diversi, ma con lo stesso propulsore: il motore 1.3 aspirato. L’obiettivo è mantenere Cronos come l’auto più venduta in Argentina.

Questa relativa alla Cronos non sarà però la novità più grande per la principale casa automobilistica italiana. Infatti nel 2022 è stato confermato l’arrivo del SUV Compatto Fiat Pulse. Già verso la fine dello scorso anno alcuni dirigenti di Stellantis avevano anticipato questa novità che però adesso ha trovato finalmente conferma ufficiale.

Il recente modello di Fiat che ha debuttato in Brasile da alcuni mesi farà presto la sua comparsa in Argentina. Pulse sarà venduto in Argentina a partire dal prossimo 1 marzo con due motori: 1.3 8V aspirato 99cv, con opzione cambio manuale a cinque marce o automatico CVT, oltre al 1.0 turbo da 125cv e 20,4 kgfm di coppia, ma questo combinato solo con una trasmissione automatica CVT.

Infine l’altra grande novità per questo 2022 sarà rappresentata dal debutto di un futuro Fiat SUV Coupè, che secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare Fastback e che dovrebbe arrivare nel paese entro fine anno. Mentre Pulse offre motori 1.3 aspirati e 1.0 turbo, il nuovo SUV dovrebbe avere le versioni base già con 1.0 turbo, mentre il 1.3 turbo dovrebbe rimanere per la versione di fascia alta.

Le voci indicano anche che il nuovo SUV-coupé avrà un passo più lungo rispetto ai 2,52 m utilizzati da Argo, Cronos e Pulse. Entrambi i SUV riceveranno una versione Abarth con motore da 185 cavalli. A proposito della casa dello scorpione nel 2022 debutta in Argentina anche la Abarth 595 Turismo. Infine nel settore dei veicoli commerciali restyling per Fiorino e Ducato e nuove versioni di Toro e Strada.

