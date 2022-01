Fiat Cronos Precision 1.3 CVT sarà la nuova versione top di gamma

Dal Brasile giunge una notizia molto interessante. Il sito AutosSegredos dice infatti che la berlina Fiat Cronos avrà una nuova top di gamma. La principale casa automobilistica italiana è infatti già a lavoro sulla versione Precision 1.3 CVT che sarà lanciata sul mercato entro la fine del primo trimestre del 2022. Avendo perso le varianti Precision 1.8 AT6 e anche le versioni HGT 1.8 AT6 sarà dunque lei la nuova top di gamma di questa auto.

Nuova top di gamma in Brasile per la berlina Fiat Cronos

Questa non sarà l’unica novità per la gamma di Fiat Cronos. La berlina della casa italiana, che viene prodotta in Argentina presso lo stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino a Cordoba, avrà una nuova versione entry level dotata di motore 1.0 Firefly e cambio manuale a cinque marce. Questa variante avrà il compito di sostituire Fiat Grand Siena che nei giorni scorsi è andata fuori produzione.

Ricordiamo che Fiat Cronos sta ottenendo uno straordinario successo in Argentina dove viene prodotta. In quel paese infatti la berlina di Fiat è stata l’auto più venduta in assoluto nel 2021 risultando al primo posto in tutti i mesi. In Brasile invece la vettura è meno popolare anche se comunque anche in quel paese è riuscita a immatricolare circa 23 mila unità. Si spera naturalmente che con queste novità aggiunte alla sua gamma le vendite di questo modello possano aumentare ancora.

Ricordiamo anche che Fiat Cronos fungerà da base ad un nuovo SUV Coupè che la casa italiana ha intenzione di lanciare entro fine anno in Brasile e che forse si chiamerà Fiat Fastback. Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno dal Brasile per quanto riguarda la casa di Torino.

