Peugeot Rifter, Traveller ed Expert ora solo in elettrico in Europa

Peugeot sta accelerando la sua elettrificazione e, a partire da gennaio 2022 in Europa, focalizza la sua offerta di People Mover, costituita da Peugeot Rifter, Traveller ed Expert, esclusivamente su veicoli 100% elettrici.

Professionisti, aziende e famiglie beneficiano del meglio della tecnologia elettrica della casa del Leone per trasportare i propri clienti, partner e persone care nel massimo comfort con zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni, zero odori e zero cambi di marcia.

Peugeot Rifter, Traveller ed Expert: in Europa sono acquistabili ora solo le versioni completamente elettriche

Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha affermato che la casa automobilistica francese è già all’avanguardia nella mobilità elettrica. Il 75% delle vetture e il 100% dei veicoli commerciali sono già disponibili con un motore elettrico.

Nel 2021, ogni sesto veicolo Peugeot venduto in Europa era elettrificato e, a novembre, si è arrivati a un veicolo Peugeot elettrificato su cinque venduti. Ciò dimostra che il marchio di Stellantis ha l’offerta giusta per i suoi clienti e che la domanda di modelli elettrificati è in costante crescita.

Con spazio per cinque o sette passeggeri, il Peugeot e-Rifter propone un motore elettrico con potenza di 136 CV e una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che assicura un’autonomia massima di 280 km nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda il Peugeot e-Traveller, è disponibile in tre lunghezze di carrozzeria e con due batterie da 50 e 75 kWh affiancate al motore elettrico da 136 CV. Inoltre, l’e-Traveller consente di trasportare comodamente fino a nove persone e garantisce un’autonomia massima di 330 km.

Per i clienti che necessitano di un People Mover più semplice ma con capacità simili, possono optare per il Peugeot e-Expert. Per consentire rotazioni più rapide della navetta o per facilitare i viaggi su lunghe distanze, la batteria da 50 kWh può essere caricata fino all’80% in soli 30 minuti usando una stazione di ricarica rapida pubblica in corrente continua.

La gamma della casa automobilistica francese prende forma sia nella tecnologia ibrida plug-in che in quella full electric. Altri esempi sono la e-208 e l’e-2008. La nuova Peugeot 308, invece, sarà la prima Peugeot a mostrare l’intera gamma delle tecnologie elettrificate: versioni ibride plug-in già disponibili al lancio e varianti elettriche a batteria in arrivo già nel 2023 sia per la berlina che per la station wagon.

Infine, il marchio di Stellantis sta lavorando anche alla prossima generazione di elettrificazione. A dicembre 2021 è uscito dalla linea di produzione il primo e-Expert Hydrogen con tecnologia plug-in a celle a combustibile.