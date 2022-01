Maserati MC20: aumenta la produzione a Modena

Grosso aumento della produzione nel 2021 presso lo storico stabilimento Maserati di Modena. Il merito è della nuova Maserati MC20 che viene prodotta proprio in quella fabbrica dal secondo trimestre del 2021.

La vettura sportiva della casa automobilistica del Tridente nel 2021 ha contribuito a far raggiungere il numero di 860 auto costruite in quella fabbrica. Si tratta di una importante crescita per il sito produttivo che fa parte del gruppo Stellantis e che nel 2020 aveva prodotto appena 160 unità.

Maserati MC20: a gonfie vele la produzione nello stabilimento di Modena

Le unità prodotte di Maserati MC20 a Modena sono state in tutto 600. Si tratta dunque di un numero pari al 70 per cento della produzione totale di quello stabilimento come sottolinea la Fim Cisl. Il sindacato si dice abbastanza ottimista che questi numeri nel 2022 aumenteranno ancora.

Grazie al buon andamento delle vendite di questa auto, che sembra essere stata accolta abbastanza bene a livello globale, la piena capacità produttiva di questo stabilimento storico di Maserati dovrebbe essere garantita nei prossimi anni.

Ricordiamo che nello stabilimento Maserati di Modena lavorano circa 200 dipendenti. In più in esso gravitano circa mille ingegneri impegnati nelle attività di progettazione e sviluppo di tutti i progetti concernenti i brand che fanno parte del gruppo Stellantis.

Maserati MC20 rappresenta solo la prima di una lunga serie di novità per la casa automobilistica del Tridente. Il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare in grande stile il marchio italiano con una serie di novità che le dovrebbero consentire in breve tempo di aumentare considerevolmente il suo peso nel segmento delle auto di lusso.

Ricordiamo che già nel corso della prossima primavera debutterà il SUV di segmento D Maserati Grecale che proverà a sfidare ad armi pari Porsche Macan. Poi, sempre nel 2022, toccherà alla nuova Maserati GranTurismo e alla Maserati MC20 Cabrio. Nei prossimi anni arriveranno anche la nuova GranCabrio e le nuove generazioni di Levante e Quattroporte.

Non si escludono inoltre nuove soprese che potrebbero venire già annunciate il prossimo 1 marzo del 2022 quando Stellantis svelerà il suo piano industriale. Ad esempio nei mesi scorsi si parlava anche di una possibile collaborazione con Alfa Romeo per una nuova auto sportiva.

