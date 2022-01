Stellantis ha venduto oltre 1,7 milioni di veicoli negli Stati Uniti nel 2021

Stellantis, attraverso la sua divisione FCA US LLC, ha venduto 411.513 veicoli nel quarto trimestre e 1.777.394 in tutto il 2021 negli Stati Uniti. Nel complesso, le vendite totali negli USA per il quarto trimestre sono diminuite del 18% mentre per l’intero anno del 2%. Ciò è dovuto alla carenza di chip e al COVID-19.

Le vendite al dettaglio sono rimaste stabili per l’anno solare. Nonostante la forte domanda, dare la priorità agli ordini dei clienti al dettaglio ha portato a una diminuzione della flotta dell’8% nel quarto trimestre e del 13% in tutto l’anno.

Stellantis: le vendite in USA sono calate del 18% nel quarto trimestre del 2021

Jeff Kommor, Head of Sales di FCA US, ha affermato che il 2021 è stato ricco di sfide uniche guidate dai vari problemi della catena di approvvigionamento. Tuttavia, le concessionarie del brand non si sono lasciate rallentare e l’azienda è orgogliosa delle prestazioni di vendita ottenute. La richiesta per i veicoli FCA continua ad essere forte. Kommor spiega che è prevista una continuazione di una solida domanda e dei volumi di vendita nel 2022 con i prodotti esistenti e quelli nuovi.

Parlando lo specifico dei vari brand, Ram ha registrato una crescita del 4% delle vendite complessive per il 2021. Le vendite dei pick-up sono aumentate dall’1% mentre le spedizioni commerciali complessive sono cresciute del 38% rispetto al 2020. La casa automobilistica ha anche registrato il suo miglior anno di vendite totali di sempre per il Promaster Van con 63.361 veicoli, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

Le immatricolazioni di Jeep sono aumentate dell’1% grazie all’impressionante crescita di Grand Cherokee e Gladiator. Le vendite negli Stati Uniti del primo veicolo sono aumentate del 31%. Il 2021 è stato l’anno delle migliori vendite in totale al dettaglio per la Grand Cherokee in 21 anni (dal 2000).

Il Jeep Gladiator ha registrato il suo anno migliore di sempre nelle vendite totali e al dettaglio nel 2021. Le immatricolazioni negli States del pick-up sono aumentate del 16% a 89.712 unità nel 2021.

Anche la Wrangler ha visto le sue vendite totali aumentare del 2% a 204.610 veicoli. Grazie a questo nuovo traguardo, la Jeep Wrangler ha registrato il suo miglior anno di vendite al dettaglio dal 2018. Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer continuano a guadagnare terreno nel loro primo trimestre completo di vendita, con 7892 unità consegnate nel quarto trimestre 2021.

Le vendite annuali di Chrysler sono cresciute del 4%, con risultati record nel quarto trimestre per la Chrysler Pacifica che ha registrato un aumento del 5% rispetto allo stesso trimestre del 2020. La versione ibrida ha registrato i suoi migliori risultati totali del quarto trimestre e dell’intero anno. le vendite del Dodge Durango sono aumentate del 14%, quelle della Challenger del 3% mentre quelle della Charger dell’1% nel 2021.